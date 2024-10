Na Globo, Nunes e Boulos trocam ataques sobre segurança e privatização

O candidato Ricardo Nunes (MDB) ligou o adversário Guilherme Boulos (PSOL) à imagem de extremista no debate da Globo à Prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (25). O psolista, por sua vez, relacionou o prefeito com suspeitas de corrupção e fez ataques à privatização de serviços públicos na capital.

O que aconteceu

Boulos e Nunes miraram em pontos fracos do adversário. O psolista lembrou suspeitas de corrupção na Prefeitura e tentou retratar o adversário como um prefeito fraco, que está submetido ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O Ricardo parece aquela criança que anda de bicicleta: uma rodinha é o Tarcísio e outra é o Bolsonaro. Se não tiver, ele cai. É impressionante", disse Boulos.

Nunes voltou a colar em Boulos a imagem de radical. O prefeito acusou o oponente de ser favorável a pautas como liberação das drogas e desmilitarização da polícia. Também lembrou de casos em que Boulos se envolveu quando liderou o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), como um ataque à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) em 2016.

O psolista atacou privatizações em São Paulo. Ele ligou à Enel o apagão que atingiu a cidade em outubro, e também criticou a privatização da Sabesp, liderada por Tarcisio. A principal crítica do psolista, porém, foi sobre a privatização dos serviços funerários na capital, que tiveram aumento de preço após a entrega à iniciativa privada.

Boulos também citou suspeitas de corrupção na Prefeitura. Ele lembrou casos como o aumento de obras emergenciais — sem licitação — no mandato de Nunes e o fato de a gestão ter gasto preços muito acima do normal em compras como a de armadilhas contra o mosquito da dengue, no ano passado.

Nunes defendeu-se. A respeito das privatizações, ele afirmou que os serviços públicos citados por Boulos, especialmente o funerário, têm "contrato rígido" e eram muito mal avaliados antes da concessão. Sobre as suspeitas de corrupção, o prefeito afirmando que nunca foi alvo de nenhum indiciamento nem investigação. "Não devo nada", afirmou.

Ricardo, você falou que você é duro contra a corrupção talvez para o próximo bloco não tem mais tempo você explique. Por que que a sua gestão pagou 40 vezes mais para armadilha de mosquito de dengue a fiocruz produzia por 10 reais você pagou 400 de um amigo. Por que que a sua gestão é investigada por obras emergenciais sem licitação e você gastou 50 milhões de reais para dar para a empresa de compadre, o padrinho da sua filha, por que que a sua gestão superfaturou até garrafinha d'água no carnaval?

Guilherme Boulos (PSOL), em debate da Globo

Gente, a Justiça identificou e condenou o senhor Guilherme Boulos em trinta e duas vezes [por ataques a Nunes]. E agora resolveu, mesmo descumprindo a decisão judicial, vir aqui ao vivo fazer isso novamente. Eu lamento profundamente. A questão dessas iscas é mentira, eu mandei um ofício para o Ministério da Saúde, a Fundação Fiocruz não comercializa iscas, é uma conversa fiada, não existe nada com relação de errado as obras que eu estou fazendo, muito pelo contrário, eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município 2021, 2022, 2023 e aprovado pela Câmara Municipal.

Ricardo Nunes (MDB), em resposta a Boulos

Privatização de serviços

Boulos atacou a privatização dos serviços funerários. Ele questionou se Nunes sabia quanto uma família paga, atualmente, para fazer uma oração para um ente querido nos cemitérios de São Paulo, e em seguida disse, ele mesmo, que o custo é de R$ 580.

O prefeito defendeu a privatização. Ele afirmou que a concessão prevê que seis serviços têm preços congelados por uma tabela de 2019, mas não explicou se a oração estaria entre eles. Também lembrou que há 25% de desconto para enterro social e que pessoas pobres não pagam pelo enterro.

Nunes tentou ligar Boulos a problemas na segurança pública. Como já fez em outros debates, ele questionou o psolista por não ter votado em um projeto na Câmara que previa aumento de pena para criminosos. O prefeito também voltou a dizer que Boulos é "a favor da liberação das drogas" e da desmilitarização da polícia.

Boulos rebateu. Sobre a votação do projeto na Câmara, ele afirmou que não esteve na sessão em que o texto foi votado porque estava em uma reunião com o presidente Lula (PT). A respeito da afirmação de que seria a favor da legalização das drogas, ironizou Nunes: "eu achei que você só ia começar com mentira depois das 23h. Começou cedo hoje, hein"?

Ricardo, eu achei que você só ia começar com mentira depois das 23h. Começou cedo hoje, hein? Rapaz, que defender liberação de droga. Eu vou falar disso, mas até pra gente manter a lealdade com quem está nos assistindo, eu te fiz uma pergunta: Quanto custa pra uma família poder fazer oração numa capela no cemitério que você privatizou?

Guilherme Boulos (PSOL)

Eu estou falando que o que eu tenho no contrato. Foi feita a concessão, o contrato estipula que o preço da tabela de 2019 por 6 itens são os preços congelados, de que tem 25% de desconto no enterro social que não tinha e de que as pessoas pobres não pagam nada para poder fazer o enterro. Agora, coisa de uma coisa de uma capela, isso é uma cidade de 12 milhões de habitantes, vamos fazer uma conversa séria aqui com as pessoas, respeitar. Lembra de pegadinha? É muito ruim isso

Ricardo Nunes (MDB)

Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Fabíola Perez, Laila Nery e Rafael Neves, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL