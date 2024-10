Basalt x Nivus x Fastback: qual é a melhor opção entre os SUVs cupês?

Os SUVs cupês estão na moda, não adianta negar. Prova disso é que um terceiro integrante deste time acaba de estrear: o Citroën Basalt. O modelo chega para fazer companhia a Volkswagen Nivus, que inaugurou este segmento lá em 2020 e acaba de passar por sua primeira mudança de design, e o Fiat Fastback, que surgiu em 2022 e, até então, era o único rival do VW.

Em comum, a carroceria com o teto mais curvado em direção a traseira, motores turbos, câmbios automáticos e um sonho: liderar a nobre categoria. Mas qual é o melhor? UOL Carros traz agora um breve comparativo com alguns números de Basalt, Fastback e Nivus. Confira:

Motor

Imagem: Divulgação

O primeiro quesito é equilibrado. O novo Citroën e o Fiat compartilham o mesmo motor três cilindros 1.0 turboflex de 125 cv (gasolina) e 130 cv (etanol), além de 20,4 kgfm de torque (independente do combustível). O VW não deixa por menos e traz 116 cv (gasolina) e 128 cv (etanol) fornecidos pelo também 1.0 turbo de três cilindros - com o mesmos 20,4 kgfm para ambos os combustíveis.

Vale lembrar que o Fastback também dispõe de versões como o 1.3 turboflex de máximos 185 cv de potência. Já o Nivus terá a opção GTS no ano que vem com o conhecido 1.4 turbo da VW, de 150 cv e 25,5 kgfm.

Câmbio

Marcas diferentes, receitas diferentes. Enquanto Basalt e Fastback usam a transmissão CVT para extrair o melhor do 1.0 turbo, o Nivus opta por uma caixa automática tradicional, com conversor de torque e seis marchas.

Mesmo os câmbios continuamente variáveis serem menos, digamos, divertidos na condução do que um câmbio automático convencional, os conjuntos (motor 1.0 turbo + transmissão CVT) de Citroën e Fiat são muito bem afinados.

Desempenho

Imagem: Divulgação

Contra números não há argumentos. O Fiat Fastback leva neste quesito ao cumprir o 0 a 100 km/h em 9,7 segundos quando abastecido com etanol. O Citroën Basalt, apesar de mais leve, fica em segundo com 0,3 s a mais (9,7 s). O Nivus fica mais distante e precisa de 10 s para atingir a mesma marca. Lembrando que são números oficiais de fábrica.

Na velocidade máxima, uma surpresa. O novo Basalt é o que mais chega perto dos 200 km/h de velocidade máxima. O SUV cupê da Citroën é capaz de atingir 199 km/h. O Fastback vem logo atrás com 193 km/h e o Nivus fica em terceiro neste quesito, com 189 km/h de máxima. Todos os números são com etanol no tanque.

Dimensões e porta-malas

Aqui há um equilíbrio. O Fastback tem o maior comprimento do trio (4,43 metros), porém traz o menor entre-eixos (2,53 m), o que resulta em um espaço mais apertado para quem viaja no banco de trás. A largura é de 1,77 m e a altura conta com 1,54 m.

O Basalt ocupa uma posição intermediária em termos de comprimento (4,34 m), é o mais largo dos três (1,82 m) e esbanja na distância entre os eixos: 2,64 m.

O Nivus é, digamos, o mais diminuto apesar de ter 2,57 m de entre-eixos (mesmo do Polo) e 3 cm a mais que o Fastback, por exemplo. Traz ainda 4,26 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura.

Na questão de altura mínima do solo, distância para não raspar o fundo do carro no asfalto, o Citroën brilha: são 20,8 cm de vão livre. Bem mais que os 19,2 cm do Fastback e, claro, os 17,6 cm do Nivus.

Já no quesito porta-malas, os carros da Stellantis dão um banho no VW. O Fastback é líder disparado, com volumosos 516 litros. Dá para carregar bastante bagagem. O Basalt vem logo em seguida com 490 l, enquanto o Nivus fica para trás com 415 l.

Tanque de combustível e consumo

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Antes de falarmos do consumo de combustível, vamos ver quantos litros tem o tanque de cada SUV cupê. Ligeira vantagem para o VW Nivus, que traz 52 litros. Fastback e Basalt empatam na segunda colocação com 47 l. Em termos de comparação, o Renault Kardian (outro SUV do porte deste trio), tem 50 l.

O Nivus tem o maior tanque e também o melhor consumo de combustível. O VW supera, por pouquíssimo, seus rivais, com 14,1 km/l na rodovia com gasolina. Citroën (13,7 km/l) e Fiat (13,9 km/l) vem logo atrás, pertinho. É quase um empate técnico.

Nivus e Basalt, no entanto, empatam no consumo urbano, tanto com gasolina quanto com etanol: 11,9 km/l e 8,3 km/l, respectivamente. A média combinada do VW, por sua vez, é mais alta com ambos os combustíveis.

Peso

O novato Basalt leva vantagem em mais um quesito. O recém-lançado SUV cupê varia entre 1.182 kg e 1.191 kg nas versões com motor 1.0 turbo (na opção 1.0 aspirado o peso chega a apenas 1.120 kg).

Fastback e Nivus são um pouquinhos mais pesados. As duas configurações do VW (Comfortline e Highline) ficam na casa de 1.200 kg. Já o Fastback é o que menos fez dieta, variando de 1.253 kg a 1.262 kg.

Preço

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Aqui não tem para ninguém, já que o Basalt chega com um valor competitivo. Tem versões de R$ 96.990, R$ 104.990 e R$ 107.990 - todos com o 1.0 turbo. Ainda vale ressaltar que o Citroën começa em R$ 89.990 com motor aspirado.

O Fiat começa em R$ 119.990 e vai até os R$ 160.000 nas opções 1.0 turbinadas. Já o reestilizado VW Nivus manteve os preços de outrora: R$ 136.990 (Comfortline) e R$ 153.990 (Highline).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.