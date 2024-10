Ações da China e de Hong Kong sobem, mas incertezas com estímulo e eleições nos EUA reduzem ganhos

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta sexta-feira, em alta pela segunda semana consecutiva, embora os investidores estivessem relutantes em fazer grandes apostas enquanto aguardavam detalhes do estímulo fiscal de Pequim e a eleição presidencial nos Estados Unidos no próximo mês.

As ações de Hong Kong também tiveram ganhos, mas registraram a terceira perda semanal consecutiva, já que a euforia do final de setembro se dissipou.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,59%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. Eles tiveram alta respectivamente de 0,6% e 0,1% e 0,6% na semana

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,49%, mas caiu 1% na semana.

As ações da China e de Hong Kong subiram no mês passado, depois que Pequim deu início ao seu maior estímulo desde a pandemia, mas as fortes saídas de capital neste mês parecem ter freado esse avanço.

O volume de negócios do mercado acionário chinês, que atingiu níveis recordes em 8 de outubro, vem diminuindo desde então, o que sugere uma cautela crescente dos investidores em busca de orientação, disse o consultor de investidores da Founder Securities, Luo Xuhong, em uma nota aos clientes.

"O mercado está ficando inquieto com o estímulo fiscal", cujos detalhes ainda não foram anunciados, disse Luo.

A eleição de 5 de novembro nos EUA também está deixando os investidores nervosos. Uma vitória do republicano Donald Trump, principalmente se for acompanhada de uma vitória dos republicanos no Congresso, deve pressionar o iuan e as ações do setor de exportação.

Uma vitória da democrata Kamala Harris provavelmente resultará em negociações opostas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,60%, a 37.913 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,49%, a 20.590 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.299 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,70%, a 3.956 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,09%, a 2.583 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,67%, a 23.348 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,32%, a 3.593 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,06%, a 8.211 pontos.