JBS e Sigma fazem disputa bilionária por marca de cachorro-quente

JBS e a mexicana Sigma Alimentos estão entre as que competem para adquirir a Oscar Mayer, o negócio de cachorros-quentes e frios da gigante de alimentos embalados Kraft Heinz, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A alienação da popular marca de cachorro-quente, que segundo as fontes pode render quase 3 bilhões de dólares, ocorreria no momento em que a Kraft Heinz busca reorganizar seu portfólio para se concentrar em produtos alimentícios mais saudáveis.

A Oscar Mayer atraiu o interesse de vários compradores em potencial que enviaram lances iniciais nas últimas semanas, disseram as fontes, que pediram anonimato, pois as discussões são confidenciais.

Ainda levará várias semanas para que um acordo seja finalizado se as negociações forem bem-sucedidas, acrescentaram as fontes.

A Kraft Heinz, que tem um valor de mercado de quase 43 bilhões de dólares, espera obter uma avaliação para a Oscar Mayer equivalente a cerca de 10 vezes seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de aproximadamente 290 milhões de dólares, disseram as fontes.

A Kraft e a JBS disseram que não iriam comentar. A Sigma não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário. O Wall Street Journal relatou em maio que a Kraft Heinz estava procurando vender a Oscar Mayer.

Os negócios no setor de alimentos embalados foram sólidos no ano passado, enquanto grandes empresas de lanches enfrentaram uma demanda menor devido ao impacto da alta inflação de preços e dos medicamentos para perda de peso.

A gigante de doces familiar Mars concordou em comprar a fabricante de Cheez-It Kellanova em agosto por quase 36 bilhões de dólares, no que foi um dos maiores negócios de alimentos embalados de todos os tempos. A JM Smucker adquiriu a fabricante de Twinkies Hostess Brands no ano passado por 5,6 bilhões de dólares.

Sob o comando do novo presidente-executivo Carlos Abrams-Rivera, a Kraft Heinz reorganizou suas marcas em três portfólios separados como parte de um esforço mais amplo para impulsionar o preço das ações da empresa, que caiu cerca de 4% este ano. Ela teve desempenho inferior ao índice S&P 500 Packaged Foods & Meats, que aumentou cerca de 1% durante o mesmo período.

A Oscar Mayer e outras marcas não essenciais, como queijos e cafés, estão atualmente agrupadas na divisão Balance da Kraft Heinz.

Fundada em 1883, a Oscar Mayer é uma marca icônica conhecida por seus cachorros-quentes, frios e bacon. A Kraft Heinz reduziu o valor de suas marcas Oscar Mayer e Kraft em 15,4 bilhões de dólares em 2019 após ser prejudicada pela menor demanda dos consumidores.

A JBS, maior frigorífico do mundo, é controlada pela J&F, uma holding de propriedade dos irmãos bilionários brasileiros Joesley e Wesley Batista. Ela é dona da empresa avícola Pilgrim's Pride e distribui várias outras marcas de carne bovina dos EUA, incluindo Swift, Certified Angus Beef, Blue Ribbon Beef e Cedar River Farms.

A Sigma Alimentos é a subsidiária alimentícia do conglomerado mexicano Alfa que produz e distribui carnes, queijos, iogurtes e outros alimentos refrigerados e congelados nas Américas, México e Europa. Ela distribui produtos Oscar Mayer no México desde 1993.