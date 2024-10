Petlove lança marketplace para empreendedores e assinatura para produtos

A Petlove lançou em setembro uma plataforma dedicada a empreendedores do setor de produtos para animais de estimação. A novidade foi contada por Talita Lacerda, CEO da Petlove. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

"Isso para a gente é uma grande novidade. A gente vai acolher na nossa plataforma empreendedores que passem por um processo de verificação de sua qualidade, mas para oferecer o seu portfólio de produtos pet para os tutores clientes da Petlove", afirma.

Como vender na plataforma da Petlove? Segundo a empresa, o empreendedor precisa ter um CNPJ e garantir emissão de nota fiscal para todos os pedidos. A companhia informa que esse ecossistema cria oportunidades para pequenos e grandes empreendedores expandirem seu alcance no mercado pet, pois conta com uma empresa especialista do setor para essa finalidade.

A Petlove foi fundada em 1999. Iniciou suas atividades como um e-commerce, pioneiro no setor no país. Hoje, a empresa se consolida como um ecossistema pet. Em 2023, o faturamento da empresa foi de R$ 1,34 bilhão.

Assinaturas com foco em produtos

Na entrevista, Talita diz que a empresa "reinventou" o modelo de assinatura. "A gente lançou [em maio de 2023] um formato de assinatura paga, que tem objetivo de ser a forma mais barata para o tutor comprar produtos para o seu pet", declara.

Trata-se de um clube de desconto, que oferece até 25% em produtos da Petlove. Os descontos são válidos para medicamentos, acessórios, brinquedos, alimentos e itens de higiene, entre outros produtos. Pode ser adquirido em formato anual, semestral e até trimestral. O serviço também conta com 15% off nas lojas físicas da Petlove, incluindo banho e tosa, além de 15% off em serviços como hospedagem, creche e pet sitter.

É uma oferta de proposta de valor de democratizar muito forte e tem sido super bem aceito, crescido e ajudado bastante a gente no nosso crescimento.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Além disso, a Petlove tem plano de saúde para pet. Custam a partir de R$ 19,90 por mês e oferecem desde consultas simples e check-ups rotineiros até situações mais complexas, conforme a cobertura contratada pelo tutor.

Parceria com ONGs

Na entrevista, Talita diz que a Petlove é parceira de diversas ONGs. "Nós criamos, por exemplo, durante a pandemia um 'White Label' para que cada médico veterinário, cada ONG pudessem ter sua própria Petlove e, com isso, conseguir uma renda extra para apoiar a queda da demanda ali que houve para serviços durante a pandemia. Isso acabou se tornando um canal de parceria muito bacana", declara.

Como funciona o 'White Label'. No 'White Label', médicos-veterinários, ONGs e protetores tiveram a possibilidade de criar a sua própria loja virtual, dentro do e-commerce da Petlove. Todas as vendas realizadas por meio dessas lojinhas/links, tinham uma porcentagem revertida para eles. O projeto se mantém até hoje, devido a sua importância para a causa pet, informa a companhia.

"Através do marketplace, a gente atrai empreendedores do setor para prestar serviços para os pets. A gente também ajuda a trazer muita demanda, ajuda esses negócios a prosperar. Esses empreendedores também crescem muito com o crescimento da Petlove", diz a CEO.

Atuação junto a profissionais da área

A Petlove tem uma plataforma de serviços para ajudar os profissionais da área. "Nós temos um aplicativo para os tutores receberem pets em casa, que é a DogHero, como também uma plataforma de serviços de banho, de fisioterapia, de acupuntura. Além disso, a gente tem uma série de outros serviços para os médicos veterinários, como software de gestão da clínica, plataforma de conteúdo, cursos de especialização na Vet Smart", afirma Talita.

Há uma série de produtos de tecnologia e conteúdo muito focado nos médicos veterinários e empreendedores do setor que são tão importantes para a Petlove ser o que é.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Cuidado com pet acessível para todos

Na entrevista, Talita diz que a missão da Petlove é tornar esse cuidado com pet acessível para todos. "Hoje, mais de 66% das famílias brasileiras têm um pet", afirma. Ela diz que essa penetração de pets na família é uma realidade de todas as classes sociais. "Não apenas para as classes sociais mais abastadas, classes A, classe B, mas também para classe média, para classe C, para classe D", afirma.

A Petlove ficou muito conhecida por seus preços baixos, tornando o cuidado com a alimentação, que normalmente é aquele primeiro produto de cuidado que os tutores têm com seus pets, acessível para todos. A nossa missão é tornar isso cada vez mais acessível. A gente começou por produtos. Hoje, nós temos serviços, como o plano de saúde, e os nossos planos de saúde para pets começam por R$ 19,90 por mês.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

"Petlove não vende"

A Petlove é contra produtos que fazem mal aos animais, como coleiras de choque gaiolas. "Nós decidimos trazer a público um pouco desse debate que a gente entende ser tão importante, de quais produtos, se mal usados, podem fazer mal para os pets, e produtos que não são adequados. A gente também falou muito sobre vender animais em vitrines. A gente quis trazer esse debate", afirma Talita.

Em junho, a Petlove lançou o movimento para reforçar o seu posicionamento ativista. É o "Petlove não vende", que traz uma lista de produtos que a companhia não comercializa, como coleiras de choque (conhecidas como "anti-latidos"), anticoncepcionais para fêmeas (gatas e cadelas), enforcador de metal e até gaiolas.

