Chuvas: SP entra em estado de atenção e moradores relatam queda de energia

Do UOL, em São Paulo

As zonas oeste, sul e sudeste, e a marginal Pinheiros estão em estado de atenção para alagamentos desde a tarde desta quarta-feira (23). Alguns consumidores já estão reclamando de queda de energia.

O que aconteceu

As zonas norte, leste e centro, além da marginal Tietê, ficaram no estado de atenção das 16h55 às 18h38.

Há cinco pontos de alagamento ativos na cidade. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climática), órgão da Prefeitura de São Paulo, três estão intransitáveis. Dois estão na região da Sé, no centro, e um na Mooca, na zona leste. Também há um ponto transitável na avenida São João, na região central.

Áreas de instabilidade com presença de áreas de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera provocam chuva em forma de pancadas na cidade de São Paulo. A intensidade da precipitação é de moderada a forte entre o centro, parte da zona leste, zona sudeste e parte da zona oeste.

Deslocamento das precipitações é lento, mas ocorre em direção às zonas oeste e sul, favorecendo a formação de alagamentos. Conforme o CGE, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento.

Na próxima hora é possível ter precipitações com intensidade de moderada a forte e formação de alagamentos. O centro indica que a população evite transitar em ruas alagadas, não enfrente correntezas, fique em lugar seguro e se mantenha longe da rede elétrica e de árvores, pois há risco de quedas.

Chuva afetou circulação de linha de trem. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou que há pontos de alagamento entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda, da linha 8-Diamante. "O trecho está sendo atendido pela linha 7-Rubi entre as estações Palmeiras Barra Funda e Luz", diz aviso no site da CPTM.

Bombeiros já atenderam 22 ocorrências de queda de árvores e 7 casos de enchentes ou alagamentos. Os registros, conforme a corporação, foram no período das 16h às 18h10 para todo o estado de São Paulo.

A Defesa Civil emitiu alerta de alagamentos e desabamentos para quinta (24) e sexta-feira (25) em algumas regiões do estado de São Paulo. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento e risco de alagamentos e desabamentos. Ventos podem ultrapassar 70 km/h. O tempo chuvoso pode atingir as seguintes regiões: Baixada Santista, Região Metropolitana, Litoral Norte e outras áreas do estado.

Moradores relatam queda de energia

Nas redes sociais, moradores contaram que estão sem energia elétrica nesta quarta. Outros dizem que a luz está "piscando" nas residências.

A reportagem tenta contato com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo. A conta oficial da empresa já está respondendo alguns consumidores que estão reclamando no X (antigo Twitter) da falta de energia.

Virei uma das vítimas da Enel... Espero que a luz volte logo. -- Caio Pavoski Camanho (@Caiaoo_) October 23, 2024

Tô no trólebus e acabou a energia, eis o diálogo de uma passageira com o motorista:



Passageira: "Tem previsão pra voltar?"

Motorista: "Depende da Enel?"

Passageira: "Então vamos dormir aqui" -- automobilivia (@liviababreu) October 23, 2024

COMEÇOU A PATIFARIA DA ENEL, A LUZ CAIU pic.twitter.com/AwNItNvAC7 -- Victor (@U_N_l_Q_U_E) October 23, 2024

@procedeuu Olá, boa tarde! Entre em contato conosco por DM, com os dados da sua instalação. Que iremos abrir uma solicitação de emergência, para uma equipe ser enviada ao local. -- Enel Clientes Brasil (@EnelClientesBR) October 23, 2024

Chuva forte aqui na Mooca.

Energia vai e vem. -- Clau de Luca (@ClaudeLuca_) October 23, 2024

Próximos dias

A manhã de quinta-feira (24) se iniciará com chuva. Durante o dia, conforme o CGE, deve ocorrer aberturas de sol entre nuvens que colaborarão para o aumento da temperatura. O fim de tarde deve ser acompanhado de pancadas de chuva isoladas e rápidas. A mínima será de 19ºC e a máxima de 28ºC no período vespertino.

Já a sexta-feira (25) deve ter muitas nuvens, aberturas de sol e temperaturas em elevação. Ventos desde a madrugada deverão ser intensos e as maiores rajadas devem alcançar 70 km/h. Também haverá potencial para queda de árvores e pancadas de chuva no período da tarde. A mínima será de 20ºC e a máxima de 27ºC.

