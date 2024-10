Vai preparar sua loja para o Natal? Veja dicas com IA e outras ferramentas

Qual é a época do ano em que as pessoas mais gastam com presentes? O Natal, claro. Essa é a principal data no calendário do varejo, até porque muitos trabalhadores recebem o décimo-terceiro salário entre novembro e dezembro e ficam com mais dinheiro para gastar. Mas como se preparar para vender bem, atrair o seu público-alvo e se destacar da concorrência? A inteligência artificial (IA) é uma das ferramentas que pode ajudar o empreendedor. O UOL ouviu especialistas que deram dicas do que fazer para o seu negócio (seja ele físico ou online) aproveitar ao máximo a data comemorativa.

Planejamento com antecedência

Defina metas de venda. "Esse passo é o primeiro, e não pode faltar. Comece definindo quanto quer faturar no período e, com base nisso, defina as estratégias do que fazer", afirma Rafael de Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Em relação ao estoque, vale fazer uma análise do histórico de vendas dos últimos anos. "Isso ajuda a prever a demanda por produtos específicos, como brinquedos e eletrônicos", diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo).

Planeje muito bem com base na meta de vendas, capital de giro disponível e histórico de vendas. Cuidado para não comprar além do que deve. Isso imobiliza o capital de giro da sua empresa e faz faltar dinheiro no caixa.

Rafael de Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

Crie campanhas direcionadas para diferentes grupos. Pode ser para jovens, adultos, famílias e idosos, personalizando ofertas para cada segmento.

Tenha novidades e produtos que estão na moda. "Prepare a loja para receber essas novidades e compre isso com antecedência. Veja o que está vendendo mais pelo mundo afora, os brinquedos e os desenhos de roupas da moda. Acho que é muito importante ter a linha de mercadorias bem preparada, sintonizada com as novidades que as pessoas gostam de encontrar no final do ano, principalmente para dar de presente", declara Maurício Morgado, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Preços, promoções e decoração

Uma estratégia é definir preços "quebrados", como R$ 49,99, em vez de R$ 50. Isso torna a oferta mais atraente, segundo Felisoni.

Tenha combos de promoções e descontos especiais. Exemplos de promoções: "Compre 2, leve 3" e "kit de Natal" com itens combinados. Para o consultor do Sebrae-SP, outra estratégia é dar descontos especiais ou frete grátis para compras acima de determinado valor. "Já o vale-presente pode ser oferecido tanto pela loja física quanto pela virtual [com cupom de desconto para ser aplicado no final da compra]. Atende aquele cliente que não sabe o que comprar de presente para alguma pessoa", diz Souza.

Outra dica é implementar um programa de pontos, no qual os clientes acumulam benefícios a cada compra.

Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar

Em relação a preços, Morgado tem outra recomendação. "Não é o momento de praticar preços baixos. O consumidor gosta de comparar preço, mas esse realmente é o momento em que o varejista tem que ir à forra. Faça liquidação lá em janeiro, fevereiro. Natal é um momento de praticar preços cheios. As pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais por itens nessa época do ano", declara.

Ele diz, no entanto, que o empreendedor não pode esquecer de fazer a lição de casa. "É preciso se comparar com outros varejistas parecidos com ele. Uma loja popular não pode se comparar com uma loja mais sofisticada e vice-versa, em termos de preços praticados", diz.

Não é o momento de você fazer guerra de preços com concorrentes. É um momento de divulgar as novidades e o que você tem de diferente para o Natal.

Maurício Morgado, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da FGV/Eaesp

Ofereça opções de embalagens temáticas. "No Natal, a maioria das compras é de presentes. Por isso, vale vender embalagens temáticas natalinas para aumentar o tíquete médio. Afinal, as pessoas costumam colocar os presentes na árvore de Natal e querem ter uma embalagem bonita", afirma Souza.

Decore a sua loja física ou online com temas natalinos o quanto antes. "Loja decorada faz o cliente já entrar no clima do Natal, lembrar que a data está chegando e que ele precisa comprar os presentes", diz Souza.

Faça a decoração adequada ao perfil da loja. Se a loja for uma loja mais popular, ela vai trabalhar com um visual de Natal mais popular. A decoração tem que transmitir o posicionamento da loja.

Maurício Morgado, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da FGV/Eaesp

Foque no bom atendimento. Para Morgado, o atendimento é sempre importante, principalmente no Natal, quando as lojas costumam ficar muito cheias. "Você pode ter mau humor dos funcionários e excesso de preocupação com aquele monte de gente com a loja cheia. Mas não tem jeito. Você tem que se preparar para atender esse consumidor que vai estar apressado, histérico, sem paciência. Então, prepare os funcionários para receber esse consumidor", afirma.

Treine sua equipe para oferecer recomendações personalizadas. Conhecendo as preferências dos clientes, é posspivel dar sugestões de presentes mais precisas.

Marketing digital

Crie campanhas nas redes sociais, como Instagram e Facebook, com promoções exclusivas. Não se esqueça de usar hashtags relacionadas ao Natal.

Organize eventos na loja, como uma "noite de compras", com brindes e sorteios. Promova essas iniciativas nas redes sociais.

Use ferramentas de inteligência artificial para turbinar o seu negócio. "Os empreendedores podem entrar em ferramentas como Chat GPT, Copilot [da Microsoft] e Gemini [do Google] e pedir, por exemplo, sugestões de posts para atrair mais clientes ou para fazer textos mais persuasivos para a divulgação dos produtos nas redes sociais. Esses chats são gratuitos e podem — devem! — ser usados, pois ajudam muito nas vendas", afirma Souza.

Logística e entrega

Garanta a entrega do produto em 48 horas para compras online, com opções de rastreamento. "Isso garante rapidez e confiabilidade", diz Felisoni.

Ofereça a opção de "clique e retire". Nela, o cliente compra online e retira na loja, evitando filas.

Realize pesquisas de pós-venda. "Para ter um feedback do cliente, envie um email após a compra para saber a experiência que ele teve e pedir sugestões para o próximo Natal", afirma Felisoni, presidente do Ibevar.

Preocupe-se com as questões ambientais. Para isso, vale implementar um programa onde os clientes podem devolver embalagens ou produtos usados em troca de descontos e oferecer pontos de coleta para reciclagem de produtos, como eletrônicos ou embalagens, em parceria com organizações locais. Felisoni diz que investir em logística reversa e em reciclagem são diferenciais e mostram preocupação com o meio ambiente.

Aumento das vendas

O Natal é a principal data no calendário do varejo. Registram-se ganhos significativos em diversos segmentos: vestuário e acessórios (de 20% a 50%), eletrônicos (de 30% a 40%), brinquedos (de 25% a 60%), decoração e presentes (de 15% a 35%), alimentos e bebidas (de 10% a 20%) e cosméticos e perfumes (de 15% a 30%). Os dados são do Ibevar.

O Ibevar realiza estudos recorrentes sobre as intenções de compra nas datas especiais. Para isso, apoia-se em algoritmos de inteligência artificial e NLP (Natural Language Processing). "Como resultado desses levantamentos, o Ibevar dispõe de uma grande base de dados sobre o comportamento de consumo dos indivíduos", diz Felisoni, do Ibevar.

Não é só o varejo que vende mais no Natal. Restaurantes e bares, por exemplo, podem criar promoções para as empresas que costumam fazer happy hour de confraternização ou amigo secreto no final do ano.

Rafael de Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

