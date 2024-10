Coreia do Norte nega ter enviado armas e soldados para Rússia

PEQUIM, 22 OUT (ANSA) - A Coreia do Norte declarou nesta terça-feira (22) que as acusações da Coreia do Sul e da Ucrânia de que enviou milhares de soldados para lutar pela Rússia no Leste da Europa são "rumores infundados".

Um representante de Pyongyang na Organização das Nações Unidas (ONU) sublinhou também que as relações do país asiático com Moscou são "legítimas e cooperativas".

"No que diz respeito à chamada cooperação militar com a Rússia, minha delegação não sente necessidade de comentar tais rumores estereotipados e infundados, por vezes, para difamar a imagem do país e minar as relações legítimas, amistosas e de cooperação entre dois Estados soberanos", disse o representante do país.

A agência de espionagem de Seul acusou o vizinho de enviar mísseis e milhares de membros de uma força de elite para bases militares em Vladivostok, na Rússia, onde passariam por treinamentos.

Para responder a possível cooperação militar entre asiáticos e europeus, os sul-coreanos, através de uma fonte do governo local, não descartam a possibilidade de fornecer armamentos à Ucrânia em um futuro próximo.

Além disso, Seul também estaria disposta a encaminhar para as forças ucranianas informações detalhadas sobre as táticas, a doutrina e as operações militares de Pyongyang.

"É uma violação flagrante das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem a cooperação militar com a Coreia do Norte. Se a cooperação militar ilegal entre Pyongyang e Rússia continuar, Seul não ficará de braços cruzados, mas responderá firmemente em estreita cooperação com a comunidade internacional", disse o vice-conselheiro de Segurança Nacional, Kim Tae-hyo.

Já Kim Yo-jong, poderosa irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, afirmou que as acusações de Coreia do Sul e Ucrânia são uma "provocação militar" e chamou as duas nações de "cães maus criados" pelos Estados Unidos. (ANSA).

