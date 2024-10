Ataque russo na cidade ucraniana de Sumy deixa 3 mortos, incluindo uma criança

KIEV (Reuters) - Três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas em um ataque russo com drones na cidade ucraniana de Sumy, no nordeste do país, disseram autoridades na terça-feira.

O ataque, parte de uma ofensiva em massa durante a noite na Ucrânia, teve como alvo um bairro residencial e uma infraestrutura crítica, disse o chefe de gabinete da administração regional, Ihor Kalchenko, no aplicativo de mensagens Telegram.

Ele postou imagens de ruínas fumegantes e casas danificadas.

Em um comunicado, as Forças Armadas ucranianas disseram que as defesas aéreas destruíram 42 dos 60 drones lançados pela Rússia sobre várias partes da Ucrânia. Outros 10 foram "perdidos localmente".

Uma mulher ficou ferida na madrugada de terça-feira quando um drone russo atingiu um ponto de ônibus na cidade de Kherson, no sul do país, segundo autoridades regionais.

A Rússia nega ter como alvo civis em sua invasão em grande escala, lançada em fevereiro de 2022, mas lança regularmente mísseis e drones em centros populacionais atrás da linha de frente.

(Reportagem de Valentyn Ogirenko e Dan Peleschuk)