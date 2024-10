Testamos extratora Wap que suga pó, água e limpa estofado; vale a pena?

Sofá com um lado limpo (inferior) e outro sem limpar (superior) Imagem: Rodrigo Lara

Ainda que a limpeza de tapetes e estofados não seja algo tão corriqueiro, a Vertical Comfort Cleaner Pro tem sido bastante usada aqui para lavar pisos frios. Usei na cozinha, banheiros e lavanderia.

Uma vantagem de se usar a extratora nessas superfícies é que, após a limpeza, não é necessário passar um rodo para direcionar a água para um ralo. O acúmulo de líquido é pequeno e seca rápido —caso queira antecipar a secagem, basta passar um esfregão seco ou um pano.

O chão realmente fica limpo e o equipamento é capaz de sugar também pelos, farelos ou pequenas partículas desses lugares.

Como limpar a extratora?

É fácil e, na maioria das vezes, basta enxaguar o reservatório de água suja, que tem acesso fácil.

Outra qualidade é o comprimento do fio, que é longo e não exige trocas de tomada constantes.

O que não gostei

Os pontos negativos se referem a características mais intrínsecas a esse tipo de aparelho. Ele é pesado, não é exatamente compacto, faz barulho e solta um pouco de água logo após ser usado —o que exige atenção na hora de guardá-lo.

Vale a pena?

Depende mais do contexto de quem vai usar a extratora do que da qualidade do produto em si —que, realmente, funciona.

Ela pode ser de grande ajuda para quem:

Tem pets

Tem crianças pequenas

Possui carpete, tapetes e estofado de tecido em casa

Mora onde há uma área ampla revestida de piso frio

Em outras situações, um bom aspirador tende a resolver a maioria dos problemas. Agora, se você se enquadra nas situações listadas acima e tem espaço para guardar o aparelho, uma extratora do tipo pode ser uma ajuda e tanto para o seu dia a dia.

*Texto publicado originalmente em 26/04/2023.

