Homem é encontrado morto após roubo em SE; polícia suspeita de infarto

Um homem foi encontrado morto após um roubo no centro de Aracaju (SE) nesta segunda-feira. A vítima provavelmente infartou, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Suspeitos abordaram o homem e o colocaram dentro do seu próprio carro. Os assaltantes entraram no estacionamento onde o senhor trabalhava por volta das 7h. Eles roubaram o carro da vítima, a colocaram no veículo e saíram do local.

Vítima foi encontrada já sem vida. O homem foi abordado na Avenida Rio Branco e encontrado já morto a poucos metros de distância, na Rua Itabaiana. A delegada Thereza Simony, da Delegacia de Roubos e Furtos, acredita que o senhor tenha sido vítima de um infarto.

Polícia divulgou imagens dos suspeitos. Câmeras de segurança registraram os dois homens correndo após o crime.

Como os suspeitos não foram identificados, o UOL não conseguiu localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.