'Abriu buraco no meu peito': Bananinha teve contratura capsular; o que é?

Dany Bananinha, 48, contou no Instagram teve contratura capsular, uma reação do corpo às próteses de silicone.

O que é contratura capsular

Esse quadro ocorre quando o corpo cria uma cápsula ao redor do implante de silicone, endurecendo e comprimindo a prótese.

Toda vez que colocamos um "corpo estranho" no corpo —que pode ser desde uma prótese de silicone até um pino de cirurgia ortopédica—, o organismo tenta isolar esse material do resto do corpo, formando uma cápsula ao redor dele. No caso do implante, com o tempo, essa cápsula pode espessar e endurecer, contraindo e "apertando" a prótese de silicone, causando a chamada contratura capsular.

No caso de Dany, a complicação chegou ao ponto de formar "enormes nódulos" entre a cápsula e a prótese, exigindo a retirada dos implantes. "O nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone", explicou Dany, que teve uma filha em 2020.

A contratura capsular pode ser classificada em quatro graus:

Grau 1: A cápsula formada ao redor do implante é macia e sem sintomas visíveis. A mama mantém sua aparência e toque natural.

Grau 2: A cápsula começa a endurecer, e a paciente pode sentir uma leve rigidez na mama, mas sem alterações visíveis ou desconforto significativo.

Grau 3: A contratura se intensifica, o implante endurece e começa a causar deformidade visível, alterando o formato da mama. Nesse estágio, a paciente pode sentir dor moderada.

Grau 4: É o estágio mais severo, com endurecimento extremo da cápsula, deformidade visível acentuada e dor intensa. As mamas ficam rígidas e podem perder a forma original.

Tratamento depende do grau de severidade e rompimento é raro

Não é em todos os casos de contratura que é necessário trocar as próteses. Nos estágios iniciais, pode ser controlada com massagens e terapias, mas em casos graves, como o de Dany, a retirada dos implantes é necessária.

Ela explicou que percebeu o surgimento do caroço na cicatriz entre os seios e, a princípio, seu médico disse ser normal. Mas um dia, o caroço começou a vazar líquido enquanto ela dirigia: "Aquele machucadinho simplesmente explodiu, abriu um buraco no meu peito e aí começa todo meu sofrimento".

Quando há uma contratura de nível superior, com deformidade, dores etc., é necessário investigar por meio de uma ressonância magnética a integridade do implante e garantir que a prótese não está rompida. Além da própria contratura, os principais sinais de rompimento são aparecimento de nódulos, fisgadas e alteração no formato e na firmeza da mama.

O rompimento da prótese é raro e pode acontecer justamente dentro da própria cápsula da contratura. Mas, no geral, com os avanços da tecnologia, o gel que preenche os implantes é muito coeso e, mesmo em caso de ruptura, a tendência é que ele permaneça unido e não "vaze" para o organismo.

"Aconteceu o que eu mais temia: eu fui obrigada a fazer o explante por conta desse buraco, porque a prótese não pode ter contato com a área externa", disse Dany.

Ela decidiu compartilhar sua experiência para alertar sobre a importância dos exames regulares. O acompanhamento médico é crucial para monitorar o estado das próteses e evitar complicações mais sérias. A apresentadora destacou que, apesar do susto, a retirada das próteses foi a solução para seu problema.

*Com informações de matéria publicada em 21/07/2022