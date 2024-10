Lula divulga foto em reunião com assessores após queda no fim de semana

(Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto na rede social X, nesta segunda-feira, em que aparece reunido com assessores no Palácio da Alvorada, a primeira imagem divulgada dele desde que sofreu um acidente no sábado na residência oficial.

Lula passará o dia no Palácio da Alvorada e teve reuniões pela manhã com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o assessor especial da Presidência, Celso Amorim. De acordo com a agenda oficial divulgada no início da tarde, o presidente tem ainda um encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

De acordo com Padilha, que falou com a imprensa logo depois de sair do Alvorada, Lula está bem e ativo, sem dor e sem qualquer problema depois do acidente.

"O presidente segue sob observação da equipe médica, tem um protocolo para situações como essa. Mas eu tenho acompanhado desde o começo, quando aconteceu o acidente. O presidente em nenhum momento teve perda de consciência, desorientação, ele mesmo que buscou socorro naquele momento. A equipe médica fez todos os exames necessários", afirmou.

O ministro acrescentou ainda que a equipe médico liberou o presidente para suas atividades regulares, mas que a orientação é permanecer ao menos nesta segunda na residência oficial.

Lula teve uma queda no banheiro no sábado e bateu a nuca, levando a uma contusão com corte no local. De acordo com os médicos do presidente, a lesão também provocou dois pontos de sangramento no cérebro, que estão sendo acompanhados.

No dia do acidente, explicou Padilha, foi feita uma ressonância magnética, e outra deve ser feita na terça-feira.

Por conta do acidente, o presidente cancelou viagem que faria à Rússia esta semana para participar de reunião de cúpula dos Brics, e será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Lula, no entanto, deverá participar do encontro por videoconferência, durante a plenária de quarta-feira, que acontece no início da manhã.

O presidente terá ainda uma agenda constante de viagens nas próximas semanas, incluindo Colômbia, para a COP da Biodiversidade; a COP 29, no Azerbaijão; a Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), além de viagens internas. De acordo com o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, Lula já deve ser liberado para viagens curtas no final desta semana.

(Por Lisandra ParaguassuEdição de Pedro Fonseca e Alexandre Caverni)