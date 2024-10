Fraqueza no mercado de trabalho poderia acelerar ritmo de corte de juros do Fed, diz Kashkari

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, reiterou nesta segunda-feira que espera cortes "modestos" na taxa de juros nos próximos trimestres, embora um enfraquecimento acentuado do mercado de trabalho possa levá-lo a defender cortes maiores nos custos de empréstimos.

"Se víssemos um enfraquecimento, como uma evidência real de que o mercado de trabalho está se enfraquecendo rapidamente, isso me diria, como formulador de política monetária, 'Ei, talvez devêssemos reduzir nossa taxa de juros mais rapidamente do que eu espero atualmente'", disse Kashkari em uma reunião na Câmara de Comércio da Área de Chippewa Falls.

Kashkari afirmou acreditar que atualmente os juros ainda estão freando a economia.

Mas ele também disse que a força da economia enquanto o Fed estava aumentando os juros e desde que os diminuiu no mês passado sinaliza para ele que o eventual ponto de repouso para a taxa básica -- o que é conhecido como taxa neutra, em que os custos dos empréstimos não desaceleram nem estimulam o crescimento -- pode ser mais alto do que no passado.

"Queremos manter o mercado de trabalho forte e queremos que a inflação volte à nossa meta de 2%", disse Kashkari, e a trajetória adequada da taxa de juros "dependerá dos dados".

A expectativa é de em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 6 e 7 de novembro, o Fed corte a taxa básica, atualmente na faixa de 4,75% a 5,00%, em 0,25 ponto percentual.

(Por Ann Saphir)