Dow Jones e S&P 500 caem com alta de rendimentos dos Treasuries e balanços em foco

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal e Carolina Mandl

(Reuters) - Dow Jones e S&P 500 fecharam em queda nesta segunda-feira após os recordes de fechamento registrados na sexta-feira, quando os índices completaram seis ganhos semanais consecutivos, conforme os rendimentos dos Treasuries subiam e investidores cautelosos aguardavam balanços de empresas-chave.

"Não é de todo incomum que o mercado queira fazer uma pausa um pouco depois de seis semanas de recordes contínuos", disse Carol Schleif, diretora de investimentos da BMO Family Office.

O Dow Jones caiu 0,80%, para 42.931,60 pontos. O S&P 500 perdeu 0,18%, para 5.853,98 pontos.

O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,27%, para 18.540,01 pontos, impulsionado pelo peso pesado do setor de chips Nvidia, que fechou em alta de 4,14%, a 143,71 dólares, um recorde.

O rendimento do título de referência do Treasury de dez anos saltou 4,17% para um pico em 12 semanas mais cedo.

Na sexta-feira, o Dow Jones e o S&P 500 fecharam em recordes, com os três principais índices registrando a sexta semana consecutiva de ganhos, a maior série de altas deste ano.

Muitas megacaps de tecnologia mais sensíveis aos juros caíram. A Tesla caiu 0,84%.

Depois de um início bastante otimista da temporada de balanços, o foco estava nas 114 empresas do S&P 500 programadas para apresentar relatórios esta semana. Entre elas estão a Tesla, a Coca-Cola e a Texas Instruments.

As quedas desta segunda-feira foram amplas, com quase todos os 11 principais setores do S&P 500 no território negativo.

O setor de imobiliário, que é mais sensível aos juros, caiu 2,08% com a alta dos rendimentos, enquanto o de tecnologia foi impulsionado pelo salto da Nvidia.