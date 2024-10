Brava reitera previsão de retomada de produção de Papa-Terra em dezembro

(Reuters) - A Brava Energia reiterou nesta segunda-feira a previsão de retomada da produção no campo de Papa-Terra para dezembro, após a ANP aprovar a solicitação da empresa para restabelecer o aumento de pessoas a bordo (POB) das unidades flutuantes 3R-2 (TLWP) e 3R-3 (FPSO).

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), segundo a petroleira, também autorizou a utilização da sonda instalada na 3R-2, antes da retomada da produção, o que possibilitará retomada do "workover" do poço PPT-051 para substituição de bomba centrífuga submersa (BCS).

"Dessa forma, serão intensificadas as atividades de manutenção e recuperação de integridade das unidades, permanecendo a previsão de retomada da produção em dezembro."

A Brava interrompeu a produção do campo em 4 de setembro a pedido da ANP para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção.

ATLANTA

A Brava Energia também disse que recebeu comunicado da ANP informando que a inspeção final dos sistemas de medição do FPSO Atlanta (Sistema Definitivo) ocorrerá no período entre 25 e 29 de novembro.

"Até o final de novembro, a companhia concluirá o envio à ANP das respostas para as demais condicionantes para o início da operação do FPSO Atlanta", acrescentou, citando que o Ibama já emitiu a licença de operação do FPSO Atlanta em setembro.

Em paralelo, a companhia disse que iniciará o processo de descomissionamento do FPSO Petrojarl a partir do início de novembro.

(Por Paula Arend Laier)