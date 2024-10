'Não é censura', diz Boulos sobre ação que tentou interromper Datafolha

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que não vê como "censura" a liminar que sua campanha pediu na Justiça contra a divulgação de uma pesquisa Datafolha na semana passada. A fala ocorreu durante sabatina UOL/Folha.

O que aconteceu

"Chamar isso de censura é inadequado", disse Boulos nesta segunda-feira (21). O candidato afirmou que o Datafolha fez ponderações na pesquisa que não estavam previstas e que sua campanha passou os dados para três estatísticos diferentes.

"Você cria na sociedade um sentimento de eleição decidida e desanima os eleitores de um lado", comentou o psolista, sobre o Datafolha. Na pesquisa citada, Boulos marcou 33% das intenções de voto contra 55% de Ricardo Nunes (MDB). A campanha alegou que o levantamento tem uma curva diferente das demais pesquisas eleitorais divulgadas após o primeiro turno.

Na ação na Justiça, a campanha do psolista acusou o Datafolha por não informar alterações realizadas fora do registro do TSE. Essas mudanças teriam, segundo a coligação da candidatura, beneficiado Nunes nos resultados do levantamento. A alteração apontada pela campanha ocorreu na ponderação dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB). O instituto deu um peso diferente a esse grupo de eleitores, apontou a equipe de Boulos.

A Justiça rejeitou o pedido da campanha. O entendimento do juiz é que não foi possível verificar "indício de manipulação"; além disso, o magistrado Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª zona eleitoral da capital paulista, considerou que a "liminar almejada é demasiadamente drástica".

O que disse Boulos

Não considero isso censura. Acho, aliás, que nós precisamos ter um diálogo franco, porque a imprensa tem toda a liberdade e direito, e vocês viveram os anos Bolsonaro e vocês sabem quem quis desrespeitar a imprensa. [...] Respeito institutos de pesquisa, mas repito, a imprensa da mesma forma que questiona, precisa aprender a ser questionada.

Guilherme Boulos durante sabatina do UOL e da Folha

Nunes também foi convidado a participar de sabatina, mas negou convite. Na semana passada, o candidato do MDB também cancelou, de última hora, a participação em um debate entre ele e Boulos organizado pelo pool formado por UOL, Folha e RedeTV!.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Nathália Moreira (estagiária), Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL , em São Paulo.