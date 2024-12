Presidente sul-coreano promete "lutar até o fim" em desafio contra impeachment

Por Hyonhee Shin e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse na quinta-feira que "lutará até o fim", à medida que seu próprio partido político se aproxima de votar com a oposição para destituí-lo por causa da ordem de lei marcial de curta duração que causou turbulência no aliado dos Estados Unidos.

Em um longo discurso televisionado, ele alegou que a Coreia do Norte hackeou a comissão eleitoral da Coreia do Sul, lançando dúvidas sobre a derrota eleitoral esmagadora de seu partido em abril.

Yoon, cujo país tem a quarta maior economia da Ásia, espera que os aliados políticos se unam para apoiá-lo, mas isso parece menos provável após seu discurso. O líder do Partido do Poder Popular (PPP), que está no poder, disse que chegou a hora de Yoon renunciar ou sofrer um impeachment pelo Parlamento.

No final da quinta-feira, seis partidos da oposição, liderados pelo Partido Democrático, apresentaram ao Parlamento um projeto de lei para o impeachment de Yoon. Espera-se que a votação ocorra no sábado, uma semana após o fracasso da primeira, devido ao boicote da maioria dos membros do PPP.

Pelo menos sete membros do partido governista devem apoiar a nova moção de impeachment. São necessários pelo menos oito votos do PPP para obter a maioria de dois terços necessária para o impeachment de Yoon.

Yoon disse que a oposição estava "dançando a dança da espada da loucura" ao tentar tirar do poder um presidente democraticamente eleito, nove dias após sua tentativa abortada de conceder amplos poderes aos militares.

"Lutarei até o fim", declarou ele. "Quer me impeçam ou me investiguem, enfrentarei tudo isso com firmeza."

Os comentários foram os primeiros desde que ele se desculpou no sábado e disse que deixaria seu destino nas mãos de seu partido.

Seus novos comentários desafiadores levantam a possibilidade de que Yoon, um promotor de carreira e especialista em direito, tenha decidido levar suas chances ao tribunal.

"Parece que ele simplesmente não quer renunciar e está tentando se manter firme, pois ainda acha que fez a coisa certa", disse Shin Yul, professora de ciências políticas da Universidade de Myongji.

Uma votação a favor do impeachment de Yoon enviaria o caso à Corte Constitucional, que tem até seis meses para decidir se o destitui do cargo ou o reintegra.

No mais recente sinal de que Yoon está perdendo o controle sobre o poder, o líder do PPP, Han Dong-hoon, disse em uma reunião de membros do partido na quinta-feira que eles deveriam se juntar à oposição para pedir o impeachment do presidente.

O partido continua dividido e Yoon ainda tem o apoio de alguns parlamentares do PPP que se opõem ao impeachment.

Yoon está sendo investigado criminalmente por suposta insurreição em relação à declaração de lei marcial de 3 de dezembro, que ele revogou horas depois, causando a maior crise política da Coreia do Sul em décadas.