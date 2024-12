Lula realiza desde às 7h25 desta quinta novo procedimento cirúrgico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, desde às 7h25 desta quinta-feira, 12, um novo procedimento cirúrgico, a fim de evitar novos sangramentos na cabeça. A informação é da Secom. A expectativa da equipe médica é que o procedimento dure cerca de uma hora.

O novo procedimento na cabeça não é um sinal de que a cirurgia realizada no início da semana não foi exitosa, nem que o petista evoluiu mal na recuperação, informou o neurorradiologista intervencionista Marcio Pedro Marques. De acordo com o médico, o procedimento é uma complementação do tratamento do hematoma subdural que está sendo realizado em Lula desde sua queda domiciliar, em outubro deste ano.

O procedimento trata-se de uma embolização de artéria meníngea média. De acordo com Marques, o hematoma que foi identificado pelo presidente no começo da semana e tratado através de uma cirurgia tem um "risco considerável" de se refazer espontaneamente. O que será feito é uma espécie de "bloqueio" do fluxo sanguíneo de sangue de subdivisões da artéria para impedir novas hemorragias e reduzir o risco de hematomas serem refeitos.

A intervenção, segundo ele, não é um sinal de que a cirurgia da terça-feira foi malfeita ou que ela não deu um bom resultado. "Qualquer paciente que tem esse tipo de hemorragia tem um risco considerável de precisar fazer outras cirurgias porque o hematoma tem o risco grande de se refazer", comentou. Segundo o médico, o que está sendo feito é um procedimento para evitar novas cirurgias, semelhantes à realizada no começo da semana.