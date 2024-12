Ações da China e de Hong Kong terminam em alta antes de possíveis medidas em reunião

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores aguardando o resultado de uma importante reunião de política econômica para obter pistas sobre o afrouxamento da política monetária no próximo ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,99%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,2%.

O foco está na Conferência Anual de Trabalho Econômico Central desta semana, com a expectativa de possíveis anúncios de medidas. Isso ocorre após a reunião do Politburo de segunda-feira, em que os líderes se comprometeram a adotar uma política monetária "adequadamente frouxa" para estimular o crescimento econômico.

Analistas do BNP Paribas disseram que, se de fato houver uma sequência concreta da política fiscal para "expandir a demanda interna em todos os aspectos" na conferência ou no Congresso Nacional do Povo, isso deve desencadear uma revisão substancial para cima das expectativas de lucros corporativos em 2025 e um impulso mais sustentável para as ações chinesas, tanto onshore quanto offshore.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,21%, a 39.849 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,20%, a 20.397 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.461 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,99%, a 4.028 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,62%, a 2.482 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,63%, a 23.046 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,43%, a 3.809 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,28%, a 8.330 pontos.