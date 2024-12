Minério de ferro reduz perdas antes de reunião econômica importante em Pequim

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram das perdas da sessão anterior nesta quinta-feira, com os investidores aguardando pistas sobre flexibilização de política monetária em uma importante reunião econômica na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,86%, a 818,5 iuanes (112,68 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subia 1,36%, a 106,0 dólares a tonelada.

"Os preços do minério de ferro permaneceram estáveis, com os comerciantes avaliando o impacto do estímulo adicional da China e da flexibilização da política monetária em relação a outros ventos contrários estruturais", disseram analistas do ANZ.

Os principais formuladores de políticas da China estão considerando permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, enquanto se preparam para uma segunda presidência de Donald Trump, refletindo o reconhecimento de Pequim de que o país precisa de maior estímulo econômico para combater as ameaças de Trump de tarifas maiores, informou a Reuters na quarta-feira.

A notícia pesou sobre o sentimento nos mercados de metais industriais, já que o iuan mais fraco poderia levar a saídas de capital e a declínio no mercado acionário, acrescentaram os analistas do ANZ.

Na segunda-feira, o Politburo da China prometeu mudar para uma política monetária "adequadamente frouxa" para estimular o crescimento econômico.

Analistas dizem que os mercados estão ansiosos pela Conferência Anual de Trabalho Econômico Central de Pequim nesta semana. Mas as medidas detalhadas ainda não estão claras.

Embora o minério de ferro esteja atualmente impulsionado pelas medidas políticas oficiais, o armazenamento do período inverno e a reposição pelas usinas siderúrgicas, os altos estoques portuários e as preocupações com a demanda de longo prazo limitam a alta de preços, disse a Hexun.

(Reportagem de Gabrielle Ng)