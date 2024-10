Homem tenta esconder 50 aranhas-caranguejeiras em mala com brinquedos em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma carga com 50 aranhas-caranguejeiras foi apreendida durante uma operação do Ibama na sexta-feira (18) em São Paulo. A bagagem estava com um brasileiro que voltava da Bélgica.

O que aconteceu

Potes com aranhas estavam escondidos debaixo de roupas infantis, brinquedos, materiais escolares e itens alimentares. A mala passava pelo Centro de Triagem Internacional dos Correios quando foi interceptada pela Operação Hermes, que combate o tráfico ilegal de animais silvestres.

Brasileiro foi autuado e multado em R$ 12 mil por não possuir licença ambiental para a importação dos espécimes. As aranhas (da família Theraphosidae) foram encaminhadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantã, onde serão analisadas e, possivelmente, incluídas em projetos de pesquisa científica.

Animais silvestres ou exóticos são traficados para a criação doméstica ou a comercialização em criadouros clandestinos, explicou o Ibama. No Brasil, os animais mais visados são invertebrados, ovos de aves e répteis, pequenos anfíbios e peixes. Produtos e subprodutos da fauna, como barbatanas de tubarão e bexigas natatórias de peixes também estão na lista.

Desde janeiro, a Operação Hermes apreendeu mais de 8 mil espécimes da fauna silvestre e exótica em São Paulo. Também foram apreendidos subprodutos como 40kg de bexigas natatórias de peixes e 120kg de barbatanas de tubarão.