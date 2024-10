UOL e Folha sabatinam Boulos nesta segunda; Nunes recusou convite

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo sabatinam nesta segunda-feira (21), às 12h, Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, também foi convidado, mas recusou.

Presencial, a sabatina "Vamos falar sobre São Paulo" terá uma hora de duração e será dividida em dois blocos. O candidato ainda terá dois minutos para suas considerações finais.

A entrevista será conduzida pelo apresentador do UOL Diego Sarza, com participação de Flavio VM Costa, colunista do UOL, e Guilherme Seto, repórter da Folha. A transmissão será nas páginas e nos canais do UOL e da Folha.

Boulos aparece com 33% das intenções de voto, atrás de Nunes, que tem 51%, segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (17).