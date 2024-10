Com um jogador a menos, Milan derrota Udinese no San Siro

ROMA, 19 OUT (ANSA) - Com um jogador a menos durante boa parte da partida, o Milan sofreu, mas superou neste sábado (19) a Udinese pelo placar mínimo e somou três pontos importantes para a sequência da Série A da Itália.

No San Siro, os rossoneri abriram o placar antes dos 15 minutos de jogo com Samuel Chukwueze, que acertou o canto do goleiro bianconero após receber passe de Christian Pulisic.

O castelo construído pelos milanistas desmoronou com a expulsão direta de Tijjani Reijnders, aos 29 de jogo, após impedir um contra-ataque da Udinese.

Apesar de ter um jogador a menos, o Milan desperdiçou boas oportunidades no decorrer do segundo tempo e levou um susto nos acréscimos, quando Christian Kabesele deixou tudo igual. No entanto, o tento foi anulado por impedimento.

O Milan alcançou a terceira posição da Série A, com 14 pontos, dois atrás do líder Napoli, que ainda não entrou em campo. A Udinese, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 13.

(ANSA).

