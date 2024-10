Aston Martin cobra R$ 815 mil por pintura especial de novo carro esportivo

O modelo Aston Martin Valour está chamando a atenção por ter uma das pinturas mais caras de toda a história da indústria automotiva mundial.

Limitado a 110 unidades, já esgotadas o supercarro britânico tem pintura multicolorida que custa nada menos que 110 mil libras - cerca de R$ 815 mil na cotação atual.

O valor da pintura opcional é impressionante e encarece um automóvel que já custa uma fortuna: quando ainda havia exemplares zero-quilômetro disponíveis, o Valour paria de 1,5 milhão de libras (aproximadamente R$ 11,1 milhões na conversão direta, sem considerar os custos de uma eventual importação no Brasil.

O que aconteceu

A pintura Vermelho Andrômeda para o Aston Martin Valour - com mudanças de cor bastante interessantes em tons de laranja e roxo brilhantes e ainda detalhes em dourado - é uma das mais caras da história.

Custando 110 mil libras, ela combina tonalidades vermelha, laranja, roxa, rosa, verde e azul, com detalhes dourados nz grade frontal, no splitter, nas saias laterais e no difusor traseiro.

Já por dentro, os bancos do tipo concha são laranja e revestidos em fibra de carbono acetinada. Com volante e painel em couro roxo, temos laranja no console central e nos tapetes. A alavanca de marchas é dourada.

O Aston Martin Valour tem motor biturbo V12 de 5.2 litros que gera 705 cv de potência e um torque de 76,7 kgfm em um câmbio de 6 marchas que transmite a força apenas para as rodas traseiras.

Confira a pintura em detalhes:

