Payne teria caído inconsciente, aponta MP de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 18 OUT (ANSA) - O Ministério Público de Buenos Aires, na Argentina, começou a esclarecer os primeiros detalhes sobre as circunstâncias da morte do cantor britânico Liam Payne, que caiu do terceiro andar de um hotel na cidade no último dia 16.

De acordo com relatos de cinco testemunhas ouvidas pelo procurador Marcelo Roma e sua assistente Florencia Lavaggi, as investigações levam a crer que o astro pop, ex-membro do grupo One Direction, teve uma crise psicótica devido ao abuso de álcool e drogas.

Seis minutos antes da queda de Payne, o diretor do hotel Casa Sur, Esteban Grassi, ligou para a polícia dizendo que um hóspede tinha "destruído" o quarto onde estava alojado. Segundo a declaração, "[o músico] exagerou nas drogas e álcool". "Estamos com medo que ele coloque a própria vida em risco", teria alertado Grassi.

Três minutos depois, Josefina, uma funcionária de um escritório adjacente ao hotel, declarou às autoridades que, após ouvir o som de uma sirene, foi averiguar o que estava acontecendo. Outra empregada do hotel teria então lhe contado sobre um hóspede "muito violento, sob efeito de drogas e em meio a uma crise psicótica".

Mais três minutos se passaram até que as mulheres avistaram "um pano vermelho no pátio interno do hotel".

A polícia confirmou parte dos relatos das testemunhas ao encontrar o quarto de Payne "em total desordem, com diversos objetos quebrados, incluindo a televisão, folhas de alumínio, cera de velas, latas e diversos medicamentos, como Clonazepam, energizantes e medicamentos de venda livre".

Os policiais também recolheram "amostras de pó branco que foram levadas para ser analisadas em laboratório".

Os resultados preliminares da autópsia confirmaram que Payne morreu de "politraumatismo" e "hemorragias internas e externas" compatíveis com a queda, sem ter feito qualquer tentativa de proteção. Por esse motivo, os investigadores acreditam que ele caiu em "estado de inconsciência". As autoridades aguardam os resultados dos exames para verificar a presença de álcool e de toxinas no sangue e nos órgãos do ídolo pop. (ANSA).

