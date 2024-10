Natureza e ar puro: 10 hospedagens em sítios e fazendas a partir de R$ 328

Hospedar-se em um imóvel com quase 200 anos de existência, colher verduras e legumes fresquinhos de uma horta orgânica, passear de caiaque pelo rio que margeia a propriedade— tudo isso é possível nas mais de mil casas de sítios e fazendas disponíveis para aluguel na plataforma online Airbnb.

Em Ilhéus (BA) e Mococa (SP), por exemplo, fazendas centenárias mostram um pouco do que foi a época de ouro do cultivo de cacau e de café no país. Em Campinas (SP), dá para voltar quase dois séculos no tempo e viver o dia a dia nos sete quartos, cinco banheiros, copa, cozinha e salão nobre da Fazenda Santa Maria, decorada com móveis e objetos de época.

Menores e mais simples, os sítios não devem nada em aconchego e acolhimento. Nas cozinhas equipadas, muitas com fogão a lenha, as refeições muitas vezes podem ser preparadas com ingredientes vindos do cultivo e da produção local de frutas, verduras, legumes, ovos, mel e laticínios.

De Santa Catarina à Bahia, as dez propriedades listadas abaixo foram avaliadas pelos hóspedes do Airbnb com notas acima de 4,1, para um máximo de 5.

Mococa (SP)

Com dois quartos, em uma fazenda de café Imagem: Reprodução/Airbnb

A Casa Obatã faz parte da Fazenda Ambiental Fortaleza, de 1850, hoje dedicada ao cultivo e exportação de café, além da produção de mel, laticínios, frutas e verduras. Em meio a uma área preservada de Mata Atlântica, a hospedagem tem dois quartos.

Reserve por R$ 520 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar maravilhoso! A casa é perfeita, bem mobiliada, limpa, com acomodações de muito boa qualidade. Deixaram hortaliças da fazenda como presentes de boas-vindas, o que foi muito acolhedor e bondoso. Indico com certeza a todos que me solicitarem opinião e faço questão de elogiar esse local tão maravilhoso." (Victor, setembro de 2024)

Santo André (BA)

Casa de 200 m² à beira do rio Imagem: Reprodução/Airbnb

Às margens do rio João de Tiba, o Sítio Porto Taigun recebe os visitantes em uma casa de 200 m² com dois quartos, três varandas, cozinha equipada e duas áreas de refeições, para até oito hóspedes. O uso de caiaques está incluído na diária.

Reserve por R$ 609 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi incrível! Adoramos! A propriedade é linda, a vista para o rio incrível, ainda mais no pôr do sol. Passamos dias maravilhosos em família, fomos em sete pessoas, e a casa nos atendeu perfeitamente. Tinha todos os utensílios e louças, limpeza impecável, roupas de cama e banho de qualidade. E os saguis dão um show à parte, eles vêm bem perto da casa e chegaram a comer na nossa mão. Para quem curte natureza e tranquilidade, é o paraíso! Voltaremos com certeza!" (Andrea, julho de 2024)

Campinas (SP)

Fazenda Santa Maria, de 1830 Imagem: Reprodução/Airbnb

Datada de 1830 e ambientada com móveis e objetos de decoração de época, a sede da Fazenda Santa Maria promove uma volta ao passado para até quinze hóspedes. Capela, oratório, terraço, baias e palmeiras ajudam a compor o clima cinematográfico.

Reserve por R$ 3.000 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A fazenda é linda e logo quando você chega, já se sente em casa. Voltarei mais vezes." (Monica, maio de 2024)

Nova Friburgo (RJ)

Hospedagem ecológica na serra fluminense Imagem: Reprodução/Airbnb

Com três quartos e três banheiros, para até oito pessoas, o Eco Lodge pertence à Fazenda Eco Caminhos, orientada para a permacultura, prática agroflorestal e bioconstrução. Há trilhas e cachoeiras nos arredores.

Reserve por R$ 800 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Amamos, a casa é maravilhosa, superequipada e confortável. Tudo muito limpo e com visual maravilhoso." (Lívia, março de 2024)

Areias (SP)

Decoração caprichada com jeitão colonial Imagem: Reprodução/Airbnb

Construída nos anos 1990, mas com todo o jeitão de casa colonial, a sede da Fazenda Sítio Velho tem seis suítes, cozinha, refeitório e varanda. Na área externa, é possível aproveitar piscina, quadra de tênis, sauna a lenha e campinho de futebol.

Reserve por R$ 980 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é linda, bem decorada, confortável e aconchegante. Embora estivesse bem frio e os ambientes fossem grandes, a lareira funcionou muito bem, nos aquecendo e tornando nossas noites super gostosas. O jardim, os lagos, a capelinha e a paisagem são lindos também. Banheiros grandes e confortáveis e água quente perfeita." (Maria Cristina, agosto de 2024)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Em sítio com horta, granja e pomar Imagem: Reprodução/Airbnb

De acordo com a época do ano e com a disponibilidade, os hóspedes ganham produtos vindos do pomar, da granja e da horta orgânica do Sítio Quitandinha. A casa tem sala com lareira, quatro quartos, forno a lenha, churrasqueira e sauna seca.

Reserve por R$ 1.040 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi maravilhosa! O sítio é cuidado com todo carinho e amor. Encontramos a casa impecavelmente limpa, arrumada e supercheirosa. Os animais e o jardim também são lindos e bem cuidados!" (Adriana, setembro de 2024)

Córrego do Bom Jesus (MG)

Paisagem serrana a 1.500 m de altitude Imagem: Reprodução/Airbnb

Dentre as três opções de hospedagem do Sítio Raposaria, o Cafofo da Raposa é a mais espaçosa, para até quatro pessoas. Além de curtir o panorama, a 1.500 m de altitude, os hóspedes podem fazer uma trilha e aproveitar o riacho da propriedade.

Reserve por R$ 583 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A estadia foi incrível, aproveitamos demais. Ótimas acomodações, muito confortável. Os produtos do sítio são incríveis! Ansioso pela próxima!" (Marcelo, setembro de 2024)

Brasília (DF)

Clima campestre nos arredores da capital Imagem: Reprodução/Airbnb

A sede de um haras no entorno da cidade reúne duas suítes, um quarto extra no rancho anexo à casa, piscina aquecida e áreas de paisagismo com bosque e pomar. Há um deque flutuante sobre um lago de carpas e pistas para esportes equestres.

Reserve por R$ 650 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Espetacular! Tudo incrível! Já querendo agendar a volta, com certeza!!!" (Suzane, junho de 2024)

Ilhéus (BA)

Casa de hóspedes em fazenda de cacau Imagem: Reprodução/Airbnb

No litoral sul da Bahia, a Fazenda Almada, de 1855, ajuda a contar a história da cultura cacaueira na região. A estadia na casa de hóspedes pode incluir passeios a cavalo e de barco, visita guiada à plantação e roteiros para ver famílias de mico-leão dourado.

Reserve por R$ 485 a diária

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Um lugar lindo para ficar. Recomendo 100%." (Nicholas, junho de 2024)

Águas Mornas (SC)

Sítio em região colonizada por alemães Imagem: Reprodução/Airbnb

Em uma área de colonização alemã, onde os moradores ainda falam o idioma dos antepassados, o sítio tem uma trilha que dá vista para a ilha de Florianópolis. A casa para hóspedes conta com dois quartos, churrasqueira e fogão a lenha.

Reserve por R$ 328 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Amamos nossa estadia, pena que acabou. Voltaremos com certeza. Tudo impecável, limpo e organizado. Para quem quer paz e tranquilidade, o lugar é perfeito. Super recomendo." (Raquel, agosto de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.