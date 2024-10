Harry e Meghan compraram casa em Portugal, diz mídia britânica

LONDRES, 18 OUT (ANSA) - O príncipe Harry, do Reino Unido, e sua esposa, Meghan Markle, compraram uma casa em Portugal para passar férias e para ser a base da família durante suas viagens à Europa.

A informação foi divulgada pela imprensa britânica, segundo a qual os duques de Sussex já haviam tido alguns dias de férias em segredo no país Ibérico a convite da prima de Harry e William, a princesa Eugenie, e de seu marido, Jack Brooksbank, em setembro.

Se confirmada, a notícia desmentiria tanto o boato de alguns tabloides britânicos que afirmaram que o caçula do rei Charles III e sua nora americana estariam em dificuldades financeiras quanto os rumores de isolamento do casal na monarquia após o rompimento de 2020.

Ainda não surgiram detalhes sobre a propriedade adquirida pelos Sussex, que, de qualquer forma, deve estar perto do resort frequentado por Eugenie no Alentejo.

Com um investimento em Portugal, segundo as leis do país, Harry e Meghan poderiam receber um dos chamados "vistos gold", que dão a permissão de residência para estrangeiros ricos.

