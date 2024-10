Biden pede que Ocidente mantenha apoio à Ucrânia à medida que eleição nos EUA se aproxima

Por Jeff Mason e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Ocidente na sexta-feira que mantenha seu apoio à Ucrânia contra a invasão em grande escala da Rússia, no momento em que Kiev enfrenta um inverno sombrio e a iminente eleição presidencial dos EUA levanta preocupações sobre a força da determinação de Washington.

Biden falou com os repórteres antes de manter conversas a portas fechadas com o aliado chanceler alemão Olaf Scholz durante uma viagem de um dia a Berlim para discutir assuntos que vão desde a Ucrânia até o conflito em expansão no Oriente Médio.

"Enquanto a Ucrânia enfrenta um inverno rigoroso, precisamos manter nossa determinação", disse Biden. "E eu sei que o custo é alto, mas não se engane, ele não se compara ao custo de viver em um mundo onde a agressão prevalece, onde grandes Estados atacam e intimidam os menores simplesmente porque podem."

Ele afirmou que discutiria com Scholz os esforços contínuos para aumentar o apoio militar à Ucrânia e reforçar sua infraestrutura de energia civil "desbloqueando o valor dos ativos russos congelados". Eles também discutirão o conflito no Oriente Médio.

A viagem de Biden ocorre apenas duas semanas e meia antes da votação presidencial dos EUA, onde o ex-presidente Donald Trump, o candidato republicano, está buscando mais um mandato em uma disputa acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata.

Trump sinalizou que estaria mais relutante do que Biden em continuar a apoiar a Ucrânia, o que poderia privar Kiev de seu maior apoiador militar e financeiro.

Ele também indicou que a ajuda dos EUA aos aliados da aliança militar ocidental da Otan viria acompanhada de condições.

Mais cedo na sexta-feira, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, referiu-se aos laços europeus e americanos anteriormente tensos sob a primeira Presidência de Trump, de 2017-2021, durante uma cerimônia para premiar Biden com a mais alta ordem de mérito da Alemanha.

"Há apenas alguns anos, a distância era tão grande que quase nos perdemos um do outro", disse ele sobre a Europa e os Estados Unidos. "Quando o senhor foi eleito presidente, restaurou a esperança da Europa na aliança transatlântica literalmente da noite para o dia."

(Reportagem de Sarah Marsh, Jeff Mason, Andreas Rinke e Matthias Williams; Reportagem adicional de Jarrett Renshaw e John Irish)