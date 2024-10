AmEx tem resultado acima do previsto apoiada em controle de custos

(Reuters) - A American Express teve lucro no terceiro trimestre acima das estimativas de Wall Street, apoiada em uma gestão disciplinada de despesas que ajudou a amenizar o impacto da queda das taxas que cobra de varejistas.

A receita com as taxas cobradas de lojistas sobre transações cresceu 4%, chegando a 8,78 bilhões de dólares no trimestre, mas ficou abaixo da estimativa do mercado de 8,85 bilhões, de acordo com dados compilados pela Lseg.

As despesas totais da empresa somaram 12,08 bilhões de dólares, inferiores às expectativas do mercado, de 12,74 bilhões. A receita aumentou 8%, chegando a 16,64 bilhões de dólares, mas ficou abaixo das expectativas de 16,67 bilhões.

A AmEx teve alta de 2% no lucro, para 2,51 bilhões de dólares nos três meses encerrados em 30 de setembro. Em uma base por ação, a empresa ganhou 3,49 dólares contra o 3,28 previstos por analistas em média, de acordo com estimativas compiladas pela Lseg.

A empresa prevê lucro por ação em 2024 entre 13,75 e 14,05 dólares, superior à sua expectativa anterior de 13,30 a 13,80.

"Os bons resultados iniciais que estamos obtendo com as atualizações de nossos produtos reforçam minha confiança de que estamos investindo nas áreas certas", disse o presidente-executivo Stephen Squeri.

(Por Niket Nishant e Pritam Biswas)