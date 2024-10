'Quebrando o Gelo' vai além de só amor e sexo; veja porque vale a leitura

Bombado no TikTok, "Quebrando o Gelo", de Hannah Grace, é o primeiro livro da série "Maple Hills" (que em inglês já tem dois outros títulos) e é um romance com uma das tropas que faz mais sucesso na internet: protagonista que é um astro no esporte. O mais legal? Nessa história, a mulher também é uma estrela.

Apesar de fofo e com diversas cenas de sexo (sim, merece cinco pimentas), a história trata um assunto que pode ser gatilho para muitas mulheres: um relacionamento abusivo e controlador - e a dificuldade de quebrar esse ciclo.

Sobre o que é a história

Anastasia é uma patinadora no gelo e Nate um jogador de hóquei. Eles se conhecem na faculdade e, de cara, ela o odeia: o mocinho rico esportista e capitão do time. E por conta de um vandalismo da universidade, eles se veem obrigados a dividir o rinque para os treinos.

Com os caminhos se cruzando frequentemente - e os encontros nas festas universitárias - um clima acaba rolando entre eles. Focados em suas carreiras, a dupla não quer nada sério, só alguém para curtir e ter alguns orgasmos.

'Quebrando o Gelo', de Hannah Grace Imagem: Rafaela Polo/UOL

Contudo, há um grande impedimento na confiança de Anastasia: seu parceiro no gelo. O cara é completamente tóxico e controlador. Dita o que ela pode ou não comer, dá a entender que não consegue levantá-la nas acrobacias por conta de seu peso—e isso, claro, cria um trauma.

Ao longo do tempo, Nate e Anastasia se apaixonam. E é com o cuidado dele que ela consegue quebrar esse ciclo tóxico.

O que achei

Eu gosto da história e da dinâmica entre os personagens. Para mim, é bem importante quando um livro que se propõe a falar de assuntos importantes, como relacionamentos tóxicos. Nunca sabemos quem está precisando daquele empurrãozinho para quebrar um ciclo.

Se você gosta de romances picantes, pode colocar na sua lista, viu? A Hanna não economiza nas cenas de sexo - e nem na criatividade na hora de fazê-las. Precisando de umas ideias para deixar sua própria vida mais animada? Prepare-se para anotar.

Acho também que a história se arrasta em alguns momentos. Podia ser menor, dava para cortar alguns capítulos e ia ficar tudo bem.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.