Centenas de fãs passam a noite em vigília em Buenos Aires para se despedir de Liam Payne

Liam Payne caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires na quarta-feira (16), causando comoção entre seus fãs. Excesso de drogas e de álcool podem ter sido a causa da morte do cantor e compositor britânico de 31 anos.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Pouco depois das 20h30, quando os bombeiros de Buenos Aires levou o corpo de Liam Payne ao necrotério, centenas de fãs aplaudiram seu ídolo pela última vez.

As demonstrações espontâneas de carinho se multiplicaram na cidade. Aos poucos, a calçada em frente ao hotel, onde o cantor e compositor se hospedava, tornou-se um altar. No velório improvisado, as velas e as flores eram acompanhadas de canções emblemáticas, como se fossem orações.

Para a repentina despedida, vieram fãs de vários lugares do mundo. As brasileiras Ana Laura Gomes Ferruci, de 23 anos, e Letícia Chagas Margotto, de 24 anos, estudantes de Medicina em Buenos Aires, vieram assim que souberam da notícia.

"Eu estava num congresso de cardiologia. A primeira coisa que pensei foi vir para cá porque a ficha não caía. É muito emocionante. É uma tristeza profunda", desabafa Ana Laura à RFI.

"Eu sinto que a ida do Liam vai deixar um buraco muito grande. Comecei a gostar deles com 12 anos de idade. Tenho certeza que não vai ser a mesma coisa escutar a música dele depois do acontecido hoje", lamenta.

Para Letícia, a perda de Liam Payne é comparável a de outro britânico famoso. "Eu sinto como uma parte da minha adolescência indo embora. A gente tem sempre nossos artistas de referência. A One Direction, com certeza, foi parte da minha vida. E eu acho que, como analogia, assim como qualquer Beatlemaníaco sentiu a falta do John ou de qualquer outro Beatle, para a gente, perder o Liam da One Direction é perder, literalmente, a direção que a banda dava na nossa vida. É muito forte, eu acho", reflete Letícia à RFI.

"A música dele é a trilha sonora da minha vida, desde quando eu tinha 10 anos de idade na frente do hotel deles, no Rio de Janeiro, esperando pelo show da banda", recorda.

Lesões "incompatíveis com a vida"

Liam Payne caiu da suíte de luxo no terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo. O artista estava em Buenos Aires para assistir ao show do seu ex-colega do One Direction, Niall Horan.

Às 17h04, a Polícia recebeu uma chamada do chefe de recepção do hotel sobre a presença de "um homem com atitude agressiva" que "destruía o quarto", que "estava sob efeito de drogas e álcool e que poderia pôr a sua vida em perigo".

Sete minutos depois, chegaram as ambulâncias. O recepcionista relatou ter ouvido um forte barulho no pátio interno do hotel e era Liam Payne que havia caído.

O chefe do serviço de emergência, Alberto Crescenti, conta que "o corpo apresentava lesões incompatíveis com a vida, depois de ter caído de uma altura de quase 14 metros".

Os resultados da autópsia ainda não são conhecidos oficialmente, mas uma das lesões teria sido uma fratura na base do crânio.

Morte repentina

Meia hora antes, o cantor tinha publicado fotos nas redes sociais. "Lindo dia na Argentina", escreveu.

Mas horas depois, as fotos que viralizaram foram as que mostravam o que a Polícia encontrou no quarto de Liam Payne: um televisor com a tela quebrada, copos e garrafas de bebidas alcoólicas, um pó branco que poderia ser cocaína, um isqueiro, uma lata queimada.

Na banheira, papel alumínio queimado e restos de vela. As imagens indicariam que Liam Payne poderia ter consumido drogas antes de cair pela varanda do quarto.