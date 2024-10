De plantações de coca para o ecoturismo: agricultores colombianos adotam a guinada verde

(Reuters) - Uma transformação está fincando raízes no coração das florestas da Colômbia com os agricultores, antes envolvidos com o plantio da coca e o desmatamento, agora focados no ecoturismo que passa a oferecer novas maneiras de ganhar a vida para centenas de moradores da região.

Graças aos agricultores transformados em guias turísticos, os visitantes podem agora admirar a caverna ancestral Cerro Azul com as suas pinturas rupestres ou as algas rosas que decoram o Cano Sabana em San José del Guaviare, localizado à 400 km ao sudoeste da capital Bogotá.

"Alguns dos guias locais hoje eram envolvidos com o desmatamento”, disse Joaquin Vargas, que trabalha para organização local de agricultores chamada Fantasias de Cerro Azul Puerta del Chiribiquete.

Ao operar em uma área que era anteriormente dominada por guerrilha e produção de drogas ilícitas, a região foi aos poucos se abrindo desde o acordo de paz de 2016 entre o maior grupo rebelde, as Farc, e o governo colombiano.

(Reportagem para a Reuters TV de Raúl Cortés Fernández)