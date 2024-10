Cade aprova aquisição pela Vale de 15% do Minas-Rio da Anglo American

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Vale de 15% de participação no complexo Minas-Rio, da Anglo American, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira.

A partir do negócio, a Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor de um depósito na Serra da Serpentina (ainda não operacional), próximo ao ativo da Anglo, e desembolsará 157,5 milhões de reais.

"A Operação contempla também a possibilidade de expansão do sistema logístico de escoamento de minério de ferro caso a capacidade de transporte do mineroduto do Sistema Minas-Rio se torne insuficiente para a produção da AA Brasil, assim como desenvolvimento de solução logística adicional para propiciar o escoamento do volume adicional proveniente do Projeto Serra da Serpentina", disse o Cade, em seu parecer.

Dentre as opções logísticas consideradas, segundo o Cade, estão o uso de ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e do corredor logístico EFVM - Porto de Tubarão, ambos os ativos pertencentes à Vale, assim como a construção de outro mineroduto, dentre outras.

Quando anunciou o negócio em fevereiro, a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, afirmou que a operação permitiria não só a ampliação da vida útil de sua operação de minério de ferro no Brasil Minas-Rio, como também daria um leque de opções logísticas que permitiram dobrar a produção no ativo futuramente.

Com capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro, o Minas-Rio leva a commodity por meio de um mineroduto de mina e unidade de beneficiamento da Anglo em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais, até o Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro.

(Por Marta Nogueira)