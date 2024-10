Hezbollah afirma ter lançado uma 'salva de foguetes' contra a cidade de Safed, no norte de Israel

O Hezbollah afirmou nesta segunda-feira (14) que lançou uma "salva de foguetes" contra a cidade costeira de Safed, no norte de Israel, mais de três semanas depois da intensificação da ofensiva israelense contra este movimento libanês apoiado pelo Irã.

Os combatentes do Hezbollah lançaram uma "salva de foguetes" contra Safed, disse o grupo islamista em um comunicado, no qual afirmou que a ação foi uma resposta aos bombardeios israelenses contra "cidades, povoados e civis" no Líbano.

jos/pc/mb/aa

