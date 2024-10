Caminhão 'entala' em rua estreita e veículo é removido com guindaste

Há poucos dias, o motorista de um caminhão "entalou" o veículo em uma rua estreita no Reino Unido. O veículo utilitário ficou três dias preso na via, atrapalhando o trânsito, até que um guindaste chegasse para erguê-lo e tirá-lo da posição incômoda.

O que aconteceu

Um caminhão entalou em uma pequena rua da cidade britânica de Castle Hill, no sul da Inglaterra. Após um erro, o motorista não conseguiu evitar que sua carga de 44 toneladas ficasse presa no local.

Largo demais, o caminhão chegou a entrar na via, mas seu condutor não conseguiu manobrá-lo para seguir viagem. Dessa maneira, sobrou apenas um jeito de tirar o veículo dali: pelo alto.

Um guindaste foi até a cidade para fazer a remoção do caminhão. Cerca de 30 casas na vila tiveram a energia desligada quando a operação começou.

O trailer foi de içado de maneira bem-sucedida. Entretanto não há confirmação se alguma penalidade será aplicada ao motorista que, supostamente, não notou placas avisando que a via não era adequada para veículos pesados.

Curiosamente, 16 anos atrás um caminhão ficou preso no mesmo local, de acordo com o jornal Falmouth Packet. Inclusive, o mesmo operador de guindaste fez a remoção.

