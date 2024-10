Vietnã e China assinam acordos econômicos apesar das tensões recentes

O Vietnã e a China assinaram neste domingo (13) uma série de acordos econômicos para reforçar as suas conexões ferroviárias e a cooperação comercial, demonstrando as suas relações estreitas apesar das recentes tensões no mar da China Meridional.

Os dez acordos foram assinados durante uma visita do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, a Hanói, o mais recente sinal da vontade de Pequim de combater a crescente influência dos Estados Unidos neste país do sudeste asiático.

Em particular, planejam estabelecer um projeto de conexão ferroviária entre Lao Cai, no norte do Vietnã, e Hekou, na China, assim como um protocolo de acordo para implementar um sistema de pagamento transfronteiriço utilizando códigos QR.

O chefe do governo chinês e o presidente vietnamita, To Lam, concordaram em "manter intercâmbios e cooperação regulares de alto nível em defesa, segurança e diplomacia", informou o jornal público Nhan Dan.

O Vietnã planeja facilitar os investimentos chineses em altas tecnologias, enquanto a China quer melhorar o acesso ao seu mercado para os produtos agrícolas vietnamitas, indica o jornal.

A China e o Vietnã mantêm boas relações, embora sejam por vezes prejudicadas por disputas territoriais no mar da China Meridional.

A China reivindica quase todas estas águas, enquanto Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei têm interesses sobrepostos em algumas partes.

Pequim e Hanói disputam as ilhas Paracel, arquipélago localizado à mesma distância das costas chinesa e vietnamita. A Marinha Chinesa assumiu o controle das ilhas em 1974, após um conflito naval.

Em outubro, dez pescadores vietnamitas foram agredidos em uma zona disputada. O Vietnã denunciou o "comportamento" brutal da China, que falou de um incidente sem feridos.

