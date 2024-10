Justiça obriga Boulos a dar espaço a Nunes após acusação de ligação com PCC

Ricardo Nunes (MDB), prefeito e candidato à reeleição de São Paulo, ganhou na Justiça Eleitoral o direito de resposta sobre a acusação feita por Guilherme Boulos (PSOL) de ter empregado Eduardo Olivatto, ex-cunhado de Marcola que foi do PCC, na Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras).

O que aconteceu

Guilherme Boulos (PSOL) publicou acusação nas redes sociais. O deputado e também candidato à Prefeitura de São Paulo, postou no Instagrem e na rede social Bluesky um vídeo dizendo que Nunes permitiu a entrada do crime organizado nos contratos da prefeitura e colocou "o cunhado do Marcola do PCC" para cuidar do dinheiro das obras da cidade.

O caso veio à publico em reportagem do UOL. Nunes também foi questionado sobre a contratação no debate da TV Globo em 4 de outubro.

Direito de resposta terá que ser publicado nas redes sociais de Boulos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que o prefeito deve apresentar sua explicação em texto ou vídeo, que deve ser postado nos perfis do Instagram e BlueSky de Boulos em até 48 horas após a intimação da validação do conteúdo pela Justiça Eleitoral. O conteúdo deverá permanecer disponível com o mesmo impulsionamento e tempo mínimo da publicação com a acusação.