Preços ao produtor dos EUA ficam inalterados em setembro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos permaneceram inalterados em setembro, apontando para uma perspectiva de inflação ainda favorável e corroborando as opiniões de que o Federal Reserve cortará novamente a taxa de juros no próximo mês.

A leitura inalterada do índice de preços ao produtor para a demanda final no mês passado seguiu-se a um avanço não revisado de 0,2% em agosto, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,1%.

Nos 12 meses até setembro, os preços ao produtor aumentaram 1,8%, depois de terem subido 1,9% em agosto. Dados do governo divulgados na quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor subiram um pouco mais do que o esperado em setembro, impulsionados pelos custos mais altos dos alimentos.

A maioria dos economistas não considerou o aumento da inflação como um sinal de que as pressões dos preços estejam aumentando novamente. A inflação do setor imobiliário esfriou consideravelmente em setembro. Economistas esperavam aumentos leves em setembro nas medidas de inflação monitoradas pelo banco central dos EUA para sua meta de 2%.

Operadores preveem uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de política monetária do Fed de 6 e 7 de novembro.

Eles abandonaram as expectativas de um corte de 50 pontos após um relatório de emprego forte em setembro, bem como outros dados que ofereceram um quadro mais positivo da economia do que se pensava anteriormente.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, depois de ter aumentado os juros em 525 pontos-base em 2022 e 2023.

(Reportagem de Lucia Mutikani)