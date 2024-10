Testamos limpa vidros de R$ 20: 'espelhos sem marcas em minutos'

Quem tem porta de vidro ou espelhos em casa sabe o quanto é chato fazer a limpeza deles. Por isso toda a ajuda é bem-vinda para fazer o processo mais rápido e com menos esforço.

Há cerca de três meses, passei a usar um limpa vidro aerossol por indicação de uma amiga. Esse "achadinho" me surpreendeu. Ele tem me ajudado na faxina e remove bem a sujeira do box do banheiro e de outras superfícies de vidro que tenho em casa.

O que eu gostei?

Fácil de usar. A aplicação é bem simples. Basta pulverizar a espuma na superfície que vai ser limpa, esperar alguns segundos e passar um pano retirando a espuma. O produto não escorre, e em poucos minutos a limpeza é concluída.

Produto forma uma espuma ao ser aplicado Imagem: Arquivo Pessoal

Retira bem os resíduos. O resultado é bastante satisfatório e pode ser visto na primeira aplicação, não sendo necessário passar o produto diversas vezes para que o vidro fique limpo e sem marcas.

Outro ponto positivo é que, após a aplicação do produto, é necessário apenas um pano de microfibra para fazer a retirada da espuma e limpeza do local, o que faz com que não precisemos usar diversos panos durante a limpeza dos vidros.

A embalagem é aerossol o que facilita bastante a aplicação. Basta agitar o frasco e pulverizar no local escolhido. Além disso, não há desperdício de produto, já que é possível dosar facilmente a quantidade aplicada em cada superfície. Ela tem 480g.

O produto rende bastante aqui em casa. Costumo fazer a limpeza dos vidros uma vez por semana. Cada frasco dura pouco mais de um mês.

Cheiro suave. Ele possui um cheiro bem suave, o que é para mim é um ponto positivo já que sou bastante sensível a cheiros.

Pontos de atenção

Tirar a poeira antes. Por morar no interior de São Paulo, em uma cidade onde há muita poeira e queimadas, preciso às vezes passar um pano para tirar o grosso da poeira antes de usar o produto. Caso contrário, o resultado não é tão satisfatório.

Limpeza do frasco. Após o uso, é necessário passar um pano para retirar o excesso de espuma que fica no bico da embalagem de aerossol para que ele não fique entupido.

O que mudou para mim?

O limpa vidros trouxe mais agilidade e praticidade na rotina de limpeza da minha casa, com vidros e espelhos sem marcas em minutos. Ele reduziu o tempo que eu gastava na faxina, o que para mim é maravilhoso, já que essa é uma das atividades que menos gosto de fazer.

Se antes eu gastava 10 minutos para limpar a porta de vidro da sacada, por exemplo, hoje gasto menos da metade desse tempo.

Para quem é esse produto?

Indico o limpa vidros para todo mundo que faz esse tipo de higienização em casa e "sofre" para deixar os vidros e espelhos sem marcas. Com preço na casa de R$ 20, o custo-benefício dele é ótimo.

Pessoas que possuem lojas com vitrines também podem gostar bastante do resultado do produto.

