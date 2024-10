Macron se reunirá com Zelensky após visitar soldados ucranianos na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, se reunirá na quinta-feira (10) com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, um dia depois de visitar os soldados da ex-república soviética que a França treina em seu território para que enfrentem a invasão russa.

Esta será a quinta viagem de Zelensky a Paris desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. A visita representa uma nova reafirmação do apoio "inabalável" da França a Kiev, sustentou a Presidência francesa.

Macron realizou nesta quarta-feira (9) uma visita incomum a um acampamento militar no leste da França, cuja localização exata não foi revelada, para se reunir com uma brigada de tropas ucranianas que recebe treinamento no país.

O Exército francês está treinando na França 2.300 soldados desta brigada, que conta com 4.500 efetivos.

"O treinamento está indo muito bem. Os soldados ucranianos estão progredindo mais rápido do que pensávamos", declarou o coronel francês Paul, que, segundo as convenções, não deu seu sobrenome, ao ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, e a seu correlato ucraniano, Rustem Umerov, que acompanharam Macron.

A França vai equipar esta brigada com 128 veículos blindados de primeira linha, 18 canhões Caesar, "mais de 18" veículos AMX-10, 20 postos de mísseis antitanque Milan e 10 grandes caminhões militares TRM desenhados para missões de apoio em terrenos difíceis.

Macron também anunciou em junho a entrega de caças franceses Mirage 2000-5. Já estão sendo formados pilotos e mecânicos para os aviões que serão transferidos.

Ao todo, a França já treinou mais de 15.000 soldados ucranianos em diversos setores.

