Torcedor compra consórcio e ainda ajuda o seu time, diz CEO da Ademicon

Quando um torcedor compra um consórcio do seu time do coração, ele acaba ajudando a equipe a crescer. É o que diz Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon, ao "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O torcedor, muitas vezes, quer ajudar o time dele de alguma forma. Quando ele compra um consórcio do time, ele está ajudando esse time, porque nós temos uma participação da taxa. Então, o cliente da marca do time faz parte do time, está ajudando o seu time a crescer, vamos dizer assim.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

No momento em que o torcedor paga a parcela, uma porcentagem vai para o clube. Isso varia segundo a parceria.

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros. A Ademicon tem também uma parceria com o Palmeiras para expor a marca no escudo central do uniforme da equipe feminina de futebol, pelo período de um ano.

A gente entende que o esporte é algo muito planejado, treinando, que você tem que se dedicar. Assim é o consórcio. É algo de planejamento de futuro. Então, a gente entendeu que o esporte tinha tudo a ver com o consórcio. E começamos a olhar os times de futebol.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

No mercado há 33 anos, a Ademicon é a maior administradora independente de consórcios do país em créditos ativos. Vende consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Tem 199 unidades de negócio no país e mais de 7.000 consultores na rede de vendas. A meta é chegar a 250 unidades de negócio nos próximos cinco anos.

A companhia faturou R$ 586,6 milhões em 2023. O lucro foi de R$ 238,9 milhões. Nos primeiros oito meses deste ano, já comercializou mais de R$ 16,6 bilhões em créditos —o valor é 40% maior que no mesmo período do ano passado. Em agosto, a Ademicon bateu seu terceiro recorde consecutivo de vendas: mais de R$ 2,7 bilhões comercializados no mês. Até o final de 2024, a meta é atingir R$ 23 bilhões em vendas —cerca de 25% a mais que o resultado do ano passado.

Patrocínio a atletas e ajuda a instituições

A empresa patrocina alguns atletas. Manoela Michaelis (hipismo) e Luara Mandelli (surfe) são algumas delas. "Hoje, são muitos nomes que a gente vem apoiando e dedicando ao esporte. A gente tem muita admiração pelos esportes", declara Tatiana.

Na área social, a Ademicon dá apoio a algumas instituições. Entre elas, está o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, referência em atendimento infantil.

Não só no esporte, mas na parte social também. Nosso objetivo é fazer o bem pelo Brasil de alguma forma, e a gente estar contribuindo para isso.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Aumento das vendas com o BBB

Na entrevista, Tatiana diz que o BBB trouxe para a empresa o equivalente a 550 Morumbis lotados. "Imagine onde que a gente conseguiria divulgar a marca desta forma. Com isso, a gente trouxe um crescimento de 50% em vendas", declara. A companhia é patrocinadora oficial do Big Brother Brasil desde 2023. Em 2022, a Ademicon havia participado de uma "prova do líder" do BBB.

Foi só isso? Lógico que não. O trabalho, o esforço do nosso time comercial também é muito grande, mas o BBB nos completa.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Consórcios para o agro e até cirurgias

A CEO da Ademicon diz que a companhia oferece hoje consórcios para "n" serviços. Entre eles, estão cursos superiores, maquinário agrícola e até cirurgia bariátrica, além dos tradicionais imóveis e veículos.

O nosso leque de opções hoje é cada vez maior. Nossa preocupação é entregar para o brasileiro o que ele precisa, através do consórcio. Vem mais novidade aí no aumento de portfólio nos próximos meses.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Agronegócio é forte na Ademicon. O consórcio voltado para o agronegócio representa 17% dos negócios da empresa. A Ademicon Administradora administra marcas do mercado agro, como o consórcio New Holland há mais de 30 anos.

