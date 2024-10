UE ameaça colocar queimadas no Brasil em negociações, diz Lula

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (8) que a União Europeia está ameaçando colocar as queimadas no Brasil no meio das negociações do acordo comercial entre Mercosul e o bloco.

A declaração do mandatário ocorreu durante um evento na Base Aérea de Brasília, que serviu para Lula sancionar a Lei do Combustível do Futuro.

"Todos vocês sabem que a UE está ameaçando a gente de que vai colocar as queimadas na mesa de negociação. E estamos falando: não coloque, porque nós estamos preservando mais do que vocês já preservaram em qualquer momento da história", disse o petista.

No fim do mês passado, durante uma viagem ao México, Lula chegou a dizer que está otimista com a assinatura, ainda este ano, do acordo de livre comércio entre UE e Mercosul. Ele e Ursula von der Leyen, chefe do poder Executivo do bloco, se reuniram há cerca de duas semanas em Nova York.

As negociações do acordo chegaram a ser finalizadas em 2019, mas foram reabertas no início do ano passado, após o Mercosul, especialmente o Brasil, rechaçar novas exigências ambientais por parte de Bruxelas.

Além disso, o acordo enfrenta oposição do presidente da França, Emmanuel Macron, e de agricultores de toda a UE, que temem a concorrência de produtos agropecuários mais competitivos do Mercosul.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), o país sul-americano encara uma das piores secas da história, o que facilita a ocorrência de incêndios em vegetações.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) declarou que o Amazonas bateu o recorde histórico de focos de incêndio em setembro. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.