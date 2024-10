Aparelho que transforma TV em smart com imagem 4K está por menos de R$ 350

A Amazon lançou no ano passado Fire TV Stick 4K (2ª geração), que conecta televisões comuns à internet e aos serviços de streaming. Durante a Mega Oferta, evento promocional exclusivo para membros Prime, é possível aproveitar o dispositivo com desconto de 28%, por R$ 323,10.

O Fire TV é um aparelho que transforma a televisão em smart TV. Com isso, ela fica compatível com streamings de conteúdos. Basta plugá-lo na saída HDMI da televisão, conectar ao wi-fi e começar a assistir a filmes e séries (é preciso assinar os serviços de streaming separadamente). Não é preciso parear com um celular.

O que diz a Amazon sobre o novo Fire Stick?

Uma das principais diferenças do novo Fire TV Stick 4K é sua potência: com suporte para redes wi-fi 6 e processador quad-core atualizado de 1,7 Ghz, a nova versão é até 30% mais rápida do que seu antecessor, segundo a Amazon.

No quesito qualidade de imagem, assim como a geração anterior, o novo Stick oferece resolução 4K Ultra HD com suporte para Dolby Vision, HDR e HDR+, além de HLG.

Já o áudio tem qualidade Dolby Atmos e com outra funcionalidade: conectar-se com dispositivos Echo para saída de áudio de várias caixas de som inteligentes, criando uma experiência imersiva.

O novo Fire TV Stick 4K também tem controle remoto por voz conectado com a assistente Alexa. Dá para aumentar o volume, avançar ou pausar conteúdos e até desligar a televisão utilizando apenas um controle ou dando uma ordem à Alexa.

A assistente também pode buscar filmes ou séries de gêneros específicos com apenas um comando de voz.

Todas as funcionalidades da Alexa, aliás, estão inclusas no controle remoto. Ou seja, com ele, é possível controlar os dispositivos inteligentes da casa (como lâmpadas e plugues), definir lembretes e alarmes e até checar resultados de jogos de futebol.

O que diz quem comprou?

O Fire TV Sitck 4K tem uma média avaliativa de 4,7 estrelas (máximo de cinco), com mais de 7.000 avaliações na Amazon. De acordo com os consumidores, a qualidade das imagens e navegação fluida são os principais pontos positivos.

Muito bom, tem conexão direta com a TV, podendo usar como controle único da TV. Integração com a minha Echo, posso só dizer "Alexa ligar TV". Bastante rápido, sem travamentos. Controle pequeno e muito bom. Qualidade da imagem em 4K excelente. Diego

Muito intuitiva a navegação, bem configurado, ele consegue operar os comandos básicos da TV somente no controle do Fire Stick. A possibilidade de interação com a TV e equipamentos bluethooth entre outros, é bem legal. Em 4 meses de uso (esta é meu 2º Fire Stick), não houve nenhum travamento. Milton J.

Comprei para o meu pai que tem mais de 65 anos e estava tendo dificuldades com o Google Chromecast. O Fire Stick vem com o controle, que facilita muito, e a interface dele é bem melhor. Cecília Ribeiro

Tenho dois, a versão 16GB e a de 8GB. Consegui ligar ambos em TVs mais antigas sem tecnologia 4K. As imagens são perfeitas. E mais, liguei direto no USB das TVs, sem precisar da fonte apesar do programa de instalação protestar, mas aceita! Ficou melhor que minha smart TV 75' 8K! Recomendo! Vitalino Araújo

Ponto de atenção

Outros consumidores criticaram o funcionamento, armazenamento e problemas no controle do Fire TV Sitck. Veja os comentários:

Era bom, mas parou de funcionar com 6 meses. Paulo

Faltam recursos. Mesmo usando Echo Studio, não gostei! Ah, sem contar que não deixa baixar vários aplicativos de canais. Vale mais a pena comprar uma TV nova! Joaquim César

Conforme indicado no anúncio, a capacidade de armazenamento interno seria de 8 GB. No entanto, quase 3 GB dessa capacidade já veio utilizada para a instalação do sistema e suas atualizações, sobrando, de fato, pouco mais de 5 GB para uso do dia a dia. Nesse sentido, depois da instalação de todas as plataformas de streaming e utilização dos dados/históricos, em menos de uma semana o dispositivo já apresentava espaço insuficiente para sua utilização, sugerindo a limpeza de conteúdo para liberar espaço e possibilitar a continuidade do seu uso. Paulo Sérgio

Aparelho com boas configurações, layout agradável e fácil de operar, porém o controle sempre dá problema de conexão (e não são as pilhas). Tem que ficar tirando e colocando as pilhas para ele voltar a funcionar, tirando esse problema, eu recomendo. Wellington Miranda

