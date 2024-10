Kotscho: Musk levou uma lambada do Moraes, mas agora teremos o 2º turno

O desbloqueio do X no Brasil após a rede social cumprir as exigências de Alexandre de Moraes, do STF, demonstra que Elon Musk perdeu a disputa com a Justiça brasileira, avaliou o comentarista do UOL News Ricardo Kotscho durante o programa desta terça-feira (8).

A medida ocorre após a empresa de Elon Musk pagar mais de R$ 28,6 milhões em multas e cumprir todas as ordens do ministro. A Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) ainda não recebeu notificação — o desbloqueio não ocorre de forma automática e precisa da confirmação à agência.

É uma vitória da Justiça brasileira. Aqui não é terra de ninguém, e acho que [Musk] aprendeu uma lição: ele não pode tudo. Pode ter muito dinheiro, mas não pode tudo. Levou uma lambada do Moraes, que esperou passar o primeiro turno da eleição porque ele poderia liberar mais uma vez sua plataforma para ataques a candidatos.

Ricardo Kotscho

No entanto, pondera Kotscho, é necessário ficar atento ao conteúdo da plataforma no segundo turno das eleições municipais, que acontece no fim do mês. O comentarista também avalia que o ministro atuou porque o Congresso não votou nenhuma regulamentação das redes sociais.

O que precisamos ver agora é se [Musk] vai cumprir as leis brasileiras. Moraes esperou passar o primeiro turno, mas agora temos o segundo. Será que [o X] vai moderar os crimes virtuais ou vai deixar rolar livremente, como sempre fez? Ficou uma grande lição para ele.

O Congresso Nacional até hoje não regulamentou as redes. Se não fosse Moraes e o STF, seria muito pior a interferência dessa praga nas eleições.

Ricardo Kotscho

A suspensão havia sido decretada em 30 de agosto, após a empresa desrespeitar ordens para bloquear perfis envolvidos em uma campanha de difamação e ataque a delegados da Polícia Federal que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, incluindo o do senador Marcos do Val (Podemos-ES), e por não apresentar um representante oficial no país para atender à Justiça.

A suspensão foi determinada por Moraes e chancelada por unanimidade pelos cinco ministros da 1ª Turma do STF.

