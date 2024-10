Trauma do ataque de 7 de outubro ainda paira sobre Israel enquanto guerra se espalha

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - Embora grande parte do mundo tenha se concentrado na resposta militar de Israel aos ataques do Hamas em 7 de outubro e na devastação que ela causou, a vida dos israelenses no ano passado foi ofuscada pelo trauma daquele dia.

O ataque foi o pior desastre da história de Israel, deixando o país arrasado com o fracasso de suas muitas vezes elogiadas Forças Armadas em proteger o povo.

"Acho que Israel é um país que ainda está de luto, que não foi totalmente capaz de passar pela dor e processar o que aconteceu em 7 de outubro", disse Hen Mazzig, membro sênior do Tel Aviv Institute, um grupo de defesa pró-Israel.

Homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas durante um massacre em comunidades no sul de Israel e levaram mais de 250 reféns para Gaza, de acordo com dados israelenses, a pior perda de vidas de judeus em um único dia desde o Holocausto nazista.

A resposta de Israel, com o objetivo de eliminar o Hamas, destruiu Gaza, matando cerca de 42.000 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinas, e deslocando quase todos os seus 2,3 milhões de habitantes.

À medida que a guerra chega ao seu primeiro aniversário, israelenses enfrentam uma guerra mais ampla com o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, e possivelmente com o próprio Irã, que lançou uma barragem de mísseis contra Israel na semana passada.

Embora um número cada vez maior de israelenses tenha pedido um cessar-fogo em Gaza recentemente, também houve amplo apoio à guerra contra o Hamas e o Hezbollah, que, segundo o Exército israelense, planejava lançar um ataque no estilo do de 7 de outubro contra o norte de Israel. Cerca de 80% dos israelenses disseram que era correto lançar uma ofensiva contra o Hezbollah, embora a guerra em Gaza ainda esteja em andamento, de acordo com uma pesquisa do Israel Democracy Institute na semana passada.

Mas o fracasso em trazer os reféns de volta para casa continua sendo uma ferida aberta. Houve protestos em massa exigindo que o governo fizesse mais para trazê-los de volta e pedidos crescentes de um cessar-fogo em Gaza, com críticas amargas dos manifestantes ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

No entanto, as imagens de sofrimento dos palestinos em Gaza estão quase totalmente ausentes da televisão, com exceção de filmagens dos militares ou dos relatos de jornalistas que acompanham as tropas israelenses.

Também há pouco reconhecimento do fato de que, para os palestinos, a destruição de Gaza os fez lembrar de seu próprio trauma histórico, a perda de suas terras no Nakba -- ou catástrofe -- após a guerra que eclodiu quando o Estado de Israel foi fundado em 1948.

Em vez disso, houve um endurecimento geral das atitudes e uma sensação de que israelenses e palestinos se sentem mais distantes do que nunca.

Para Avida Bachar, um agricultor do kibutz de Be'eri que perdeu a perna e viu sua esposa e filho morrerem quando atiradores do Hamas atacaram sua casa há um ano, há uma solução para o conflito israelense-palestino.

Os palestinos devem ser transferidos de Gaza para qualquer Estado que esteja disposto a recebê-los, para que não possam mais ameaçar Israel, diz.

"Só temos uma opção para resolver isso, que é transferi-los para outros Estados soberanos."

"NÃO É MAIS SEU AMIGO"

Em Israel, civis armados são visíveis em todos os lugares, à espreita de ataques de palestinos que muitos acham que simpatizaram com o ataque de 7 de outubro.

Abu Yousef, 70 anos, um palestino de Kafr Manda, um vilarejo palestino no norte de Israel, que costumava trabalhar com israelenses em fazendas e mercados de vegetais, disse que tudo mudou depois de 7 de outubro.

"Costumávamos ter amigos judeus, perguntávamos sobre as famílias uns dos outros. Mas aquele que era seu amigo antes, não é mais seu amigo."

Para os judeus israelenses, os eventos de 7 de outubro tiveram implicações existenciais, ecoando os pogroms na Europa dos séculos passados e revelando a luta pela sobrevivência que muitos acham que seu país enfrenta contra inimigos de todos os lados, com o Irã puxando as cordas.

"A sensação é de que não há segurança neste lugar. Qualquer coisa pode acontecer", disse Alex Kaidrikov, de Tel Aviv, que disse ter evitado por pouco um ataque na semana passada de dois atiradores palestinos que matou sete pessoas, no dia em que o Irã lançou uma barragem de mísseis balísticos contra Israel.

"É simplesmente chocante e avassalador, e não há nada que possamos fazer a respeito", disse.

(Reportagem adicional de Ali Sawafta, em Ramallah; Emily Rose, em Jerusalém, e Stamos Prousalis, em Tel Aviv)