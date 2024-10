Carro é destruído após confusão em festa por vitória de prefeito no PR

Um carro ficou destruído após uma confusão entre o motorista e eleitores que celebravam a reeleição de Daniel Lovato (MDB) à Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR), na noite do domingo (6).

O que aconteceu

Carro tentou passar pela multidão que comemorava em avenida. A festa dos apoiadores do prefeito acontecia no meio da avenida Emílio Johnson, no centro do município, quando o carro tentou atravessar, segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Paraná.

População revidou após o motorista avançar com o carro sobre as pessoas. A cena foi registrada em vídeos divulgados nas redes sociais. As imagens mostram as pessoas depredando o veículo com chutes e até mesmo com uma cadeira.

Automóvel ficou com a parte dianteira completamente destruída. Apesar da confusão generalizada, não há registro de feridos ou hospitalizados, conforme a PM.

Prefeito reeleito repudiou cena de violência. Em nota, a campanha de Daniel Lovato disse ser contra esse tipo de cena, mas destacou que seus eleitores têm o direito de celebrar a vitória.

Caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. Até o momento, ninguém foi preso. Como o nome do motorista não foi divulgado, não foi possível localizá-lo em busca de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Como foi a disputa na cidade

Daniel Lovato foi reeleito com 31.502 votos, o equivalente a 60,89% dos votos válidos. O emedebista derrotou Fernando Tanck (Solidariedade) e Juciê Parreira (PT), que tiveram 33,17% e 2,24% dos votos válidos, respectivamente.