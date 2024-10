Camaçari (BA) vai a 2º turno com diferença de 559 votos e disputa até o fim

Do UOL, em Brasília

A corrida pela Prefeitura de Camaçari (BA) foi acirrada até o final da contagem dos votos, que terminou na madrugada desta segunda-feira (7) e com direito a reviravolta.

O que aconteceu

Eleição vai ser decidida em segundo turno. Os candidatos Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil) disputaram o primeiro lugar até a apuração total das urnas.

Até as 23h deste domingo (6), 95,37% dos votos haviam sido contados. Naquele momento, Flávio Matos tinha 49,5% dos votos contra 49,18% de Luiz Caetano.

Às 23h46, 99,63% das seções haviam sido totalizadas. Caetano, então, assumiu a ponta com 49,54% dos votos. Flávio passou para 49,15%.

Para ser eleito, um candidato a prefeito precisa obter a maioria absoluta dos votos. Ou seja: mais da metade dos válidos, pelo menos "50% +1" - isto é, 50% mais um único voto. A apuração de 100% das urnas foi atingida às 00h24.

Diferença de 559 votos. Caetano terminou o primeiro turno com 49,52% dos votos (77.926) contra 49,17% (77.367) de Flávio.

Terceiro colocado não alcançou 1%. O candidato Oswaldinho (MDB) obteve 0,71% ou 1.110 votos. A disputa ainda tinha outros três concorrentes, que somaram 952 votos.

O atual prefeito da cidade é Elinaldo Araújo (União Brasil). Ele está em seu segundo mandato e apoia Flávio Reis.

Caetano disputa a prefeitura com o apoio do presidente Lula (PT) e do partido. O candidato já foi deputado federal (2015-2019) e prefeito da cidade (1985 a 1988 e 2005 a 2012).

Camaçari fica a cerca de 50 quilômetros de Salvador. A cidade tem 300 mil habitantes.