BCE provavelmente reduzirá juros em outubro devido a risco de inflação muito baixa, diz Villeroy

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu provavelmente reduzirá a taxa de juros em 17 de outubro uma vez que o crescimento econômico da zona do euro está fraco, o que aumenta o risco de a inflação ficar abaixo da meta de 2%, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, a um jornal italiano.

O BCE já reduziu os juros duas vezes este ano e os mercados agora esperam um afrouxamento ainda mais rápido da política monetária, com cortes em outubro e dezembro totalmente precificados, já que as pressões inflacionárias estão diminuindo de forma mais rápida do que as autoridades esperavam.

"Sim, muito provavelmente", disse Villeroy ao La Repubblica desta segunda-feira quando perguntado se haverá um corte neste mês.

"Nos últimos dois anos, nosso principal risco era ficar acima da nossa meta de 2%", disse Villeroy. "Agora também devemos prestar atenção ao risco oposto, de ficar abaixo do nosso objetivo devido a um crescimento fraco e a uma política monetária restritiva por muito tempo."

Na semana passada, a presidente do BCE, Christine Lagarde, forneceu o sinal mais forte de que um corte na taxa de juros em outubro deve acontecer e, desde então, os membros do banco central têm se alinhado a ela.

Villeroy previu mais cortes na taxa de depósito de 3,5% no próximo ano e disse que o BCE deve voltar à taxa "neutra", que não desacelera nem estimula o crescimento, em algum momento de 2025.

"Se estivermos no próximo ano com uma inflação de 2% de forma sustentável e com uma perspectiva de crescimento ainda lento na Europa, não haverá motivo para que nossa política monetária permaneça restritiva e nossos juros estejam acima da taxa neutra", disse Villeroy.

Ele não fez uma estimativa da taxa neutra, mas disse que os mercados a colocam em torno de 2%, o que sugere mais seis cortes até lá, incluindo mais dois este ano e quatro em 2025, se o BCE mantiver sua prática de fazer reduções de apenas 25 pontos-base.

(Por Balazs Koranyi)