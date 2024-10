Carla Araújo: onda de direita nas eleições pode refletir no Senado em 2026

Se as eleições municipais trouxerem uma "onda de direita" para as prefeituras, poderá haver consequências para a próxima legislatura do Senado, apontou a colunista do UOL e chefe da sucursal de Brasília Carla Araújo.

A colunista lembra que a meta de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, é conquistar ao menos mil prefeituras. A ambição vem após o partido ter atingido a maior bancada de deputados federais na Câmara nas eleições de 2022, apesar da derrota de Jair Bolsonaro (PL).

A meta do PL para esse ano, para a prefeitura, é uma meta grande. Eles imaginam que possam ganhar até mil prefeituras. Há uma onda de direita que eu sempre chamo a atenção das consequências disso no Senado. Por quê? Porque o Senado é a casa que pode, por exemplo, votar impeachment de ministro do Supremo, que é uma pauta da direita, uma pauta que deve entrar em 2026 durante a corrida eleitoral. Muitos candidatos vão colocar isso no palanque.

Carla Araújo

Carla também destacou que Jair Bolsonaro confidenciou a alguns aliados próximos que, "no fundo, estava torcendo mesmo para o Marçal". Agora, o ex-presidente disse que entrará "de cabeça" na campanha de Ricardo Nunes (MDB) para o 2º turno.

Chega a hora de que ele precisa assumir que a candidatura do partido dele é a do Nunes. E aí não tem outra escapatória. Ele tem que dizer que vai entrar de cabeça mesmo, que é Nunes desde criancinha, mas não era.

Carla Araújo

Acompanhe ao vivo no UOL News a cobertura completa e em tempo real das eleições municipais: